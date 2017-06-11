Как 12-летний Коля Лукашенко вымахал выше отца

  1. Главная страница
  2. Новости Беларуси
  • 11 июня 2017, 12:10
  • 13718
  • 5




Свежие фотографии Александра Лукашенко с младшим сыном с саммита ШОС в Астане впечатляют: как-то незаметно Николай догнал и уже обогнал по росту отца.

О рождении младшего сына Лукашенко Николая широкая общественность узнала, когда мальчику было три года. Впервые мы увидели его рядом с официальным лидером Беларуси на субботнике, в апреле 2008-го. И вот тому самому малышу, который с тех пор взрослел на глазах у всего мира, в августе 2017-го исполнится 13 лет.

«Салiдарнасць» решила вспомнить, как рос Коля Лукашенко: от первого публичного субботника — до саммита в Казахстане, где он уже выше отца.




Отметим, что о быстром росте сына Александр Лукашенко говорил в сентябре 2016-го.

— Некоторые российские СМИ, удивительно провластные, озаботились Колей: вот нет с президентом Николая. Но он 172 сантиметра уже! Я его за руку уже водить не могу, это уже другой человек, — заявил тогда глава государства в интервью ТАСС.

Отметим, что согласно данным, ранее опубликованным в СМИ, рост самого президента Лукашенко составляет 190 см.


Лера Василькова, коллаж Антонина Полинина, Салiдарнасць

Люди в материале: Николай Лукашенко (82)

Метки: Политика (12822)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSk 07 06- 30 06:

Самое читаемое