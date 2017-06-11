Как 12-летний Коля Лукашенко вымахал выше отца

Свежие фотографии Александра Лукашенко с младшим сыном с саммита ШОС в Астане впечатляют: как-то незаметно Николай догнал и уже обогнал по росту отца.
О рождении младшего сына Лукашенко Николая широкая общественность узнала, когда мальчику было три года. Впервые мы увидели его рядом с официальным лидером Беларуси на субботнике, в апреле 2008-го. И вот тому самому малышу, который с тех пор взрослел на глазах у всего мира, в августе 2017-го исполнится 13 лет.
«Салiдарнасць» решила вспомнить, как рос Коля Лукашенко: от первого публичного субботника — до саммита в Казахстане, где он уже выше отца.
Отметим, что о быстром росте сына Александр Лукашенко говорил в сентябре 2016-го.
— Некоторые российские СМИ, удивительно провластные, озаботились Колей: вот нет с президентом Николая. Но он 172 сантиметра уже! Я его за руку уже водить не могу, это уже другой человек, — заявил тогда глава государства в интервью ТАСС.
Отметим, что согласно данным, ранее опубликованным в СМИ, рост самого президента Лукашенко составляет 190 см.
Самое обсуждаемое
«Ваша мова — искусственный монстр». Блогер-аноним из Тулы съездил в Гомель и делится впечатлениями в быдло-стиле
Новая жертва, или Как государство нашло замену «тунеядцам»
Умер сын Лидии Ермошиной
«Более половины согласились сразу». Журналисты провели эксперимент, предлагая гомельским пользовательницам сайта знакомств секс за вознаграждение
Администрация Советского района собирается забрать в свое управление два дома товариществ собственников
Житель Речицы воюет с железной дорогой за белорусскую музыку в поездах
Появились подробности о попытке самосожжения на предприятии в Гомеле (фото)