Зарплаты белорусских хоккеистов. Какие суммы скрывают чиновники от народа

Средняя зарплата в минском «Динамо», исключая легионеров, но учитывая каждого сотрудника клуба, составляет до 30 тысяч долларов в месяц, пишет Татьяна Бубликова в интернет-газете Naviny.by.
Обсуждать в обществе зарплаты хоккеистов не нужным считает глава Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро. Отчего же? Naviny.by решили ослушаться чиновника и предать огласке некоторые числа, которые тщательно прячут от чужих глаз менеджмент клубов и сами хоккеисты.
Обсуждать зарплаты хоккеистов в обществе: нужно или нет?
Суммы в контрактах хоккеистов клубов НХЛ — информация открытая. А вот клубы КХЛ и чемпионата Беларуси из заработков своих игроков делают прямо таки коммерческую тайну. Разглашать зарплату самим спортсменам запрещает контракт.
Несмотря на секретность, разговоры о доходах хоккеистов в Беларуси регулярно провоцируют то власти, то сами спортивные чиновники. Так случилось и на этой неделе.
6 июня Федерация хоккея Беларуси решила снизить потолок зарплат хоккеистам Экстралиги на 25% с одновременным увеличением бонусов за игровые достижения. То есть говорить можно не о каком-то существенном снижении уровня реальных доходов спортсменов, а, скорее, об изменении схемы расчета зарплаты.
При этом председатель ФХРБ Семен Шапиро ушел от ответа на вопрос о конкретной величине заработков хоккеистов: по его мнению, обществу это знать ни к чему.
«Если вы начнете показывать обществу, какие там зарплаты, я не думаю, что это нужно обсуждать в обществе и т.д.», — сказал Семен Шапиро.
Такая позиция противоречит не только здравому смыслу, но и мнению президента Лукашенко — главного хоккейного критика страны, с подачи которого ФХРБ и пересмотрела зарплаты игроков.
25 мая, за две недели до решения федерации, Лукашенко собрал специальное хоккейное совещание.
«Каждый [хоккеист] на "мерседесе" ездит, а результата нет. Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате», — сказал глава государства.
Величину зарплат хоккейных легионеров Лукашенко также не считает нужным скрывать: она составляет минимум полмиллиона долларов в год. По его словам, «это огромные деньги».
Не без помощи президента страны поняв, что зарплаты в хоккее — вопрос государственной важности, Naviny.by задумались, а почему? И нашли две причины.
Во-первых, один из весомых источников финансирования хоккея в Беларуси — это государственный бюджет, а значит, это общественные деньги. В таком случае не понятно, почему Шапиро считает, что обществу не нужно знать величину зарплат хоккеистов. Ведь именно на зарплаты уходит около половины бюджета среднестатистического белорусского клуба. И Лукашенко по этому вопросу опять имеет что сказать.
«Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт. Будет результат — будет зарплата. Вы знаете мои требования. Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций — платите, сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать», — заявил Лукашенко.
Вторая причина, по которой хоккей стал темой государственной важности, — мощная идеологическая нагрузка.
«Ими [хоккеем и футболом] не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей, — сказал глава государства. — В Беларуси это практически всё население. Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология — это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос».
Хотя суммы, которые получают хоккеисты, считаются коммерческой тайной, Naviny.by собрали некоторые интересные данные.
Зарплата зависит от успешности клуба
При разговоре о зарплатах хоккеистов в Беларуси надо учитывать, в первую очередь, в какой лиге играет клуб.
Так, хоккеисты Континентальной хоккейной лиги имеют самые большие доходы, игроки Экстралиги (сильнейший дивизион чемпионата Беларуси) получают на порядок меньше КХЛ-овцев. Наименьшие доходы у игроков высшей лиги (второй дивизион чемпионата Беларуси), где играют в основном фарм-клубы, то есть молодежь.
Выше потолка не прыгнешь
В Беларуси, как и в лигах и чемпионатах многих других стран, используется минимальный и максимальный уровни зарплат. Это вилка сумм, в пределах которых клубу разрешается начислять хоккеисту оклад. Что важно не забывать, в этой сумме не учитываются премии и вознаграждения за игровые достижения и прочие дополнительные выплаты. Порой бонусы существенно превышают оклады. Потолок зарплат, как и минимальный уровень, устанавливают спортивные чиновники.
В Экстралиге Беларуси c 2015 года потолок зарплат привязан к минимальному окладу игроков в КХЛ, то есть к низшей границе зарплат в более богатой лиге. Так, в начале 2015 года потолок зарплаты (оклада) хоккеиста белорусской Экстралиги не мог превышать 4 тысячи долларов в месяц.
К концу сезона-2015/2016 контракты на 8,5 миллиона рублей (неденоминированных) имели 152 хоккеиста — это больше половины игроков Экстралиги. Максимальный гонорар — 85 миллионов рублей — получали 18 игроков, или 6,5% от общего количества. То есть в экстралиге минимальная зарплата составляла почти 400 долларов, а потолком были 4000 долларов в месяц.
По сезону-2016/2017 годов также есть некоторые скудные данные. В апреле 2017 года солигорский «Шахтер » через банк вакансий искал трех хоккеистов на зарплату от 1000 рублей (около 500 долларов) в месяц. Стоит понимать, что был обнародован лишь голый минимальный оклад. Исходя из чего можно предположить, что в минувшем сезоне потолок зарплат Экстралиги составлял около 5 тысяч долларов.
Если говорить о будущем сезоне, то ФХРБ решила уменьшить потолок на 25%, то есть максимум вернули на отметку в почти 4 тысячи долларов.
В хоккейном клубе «Гомель», играющем в Экстралиге, по неофициальным данным, годовые зарплаты игроков могут достигать 30-35 тысяч долларов, что примерно соответствует месячной зарплате в 2,5 тысячи долларов.
Что касается средних зарплат, то некоторые данные публиковались в 2013 году. По данным газеты «Прессбол», средний ежемесячный доход игрока ХК «Металлург» был 9,65 тысячи долларов, ХК «Гомель» — 7 тысяч долларов, ХК «Шахтер» — 5 тысяч долларов.
Минское «Динамо»: бедные среди богатых
Если в плане зарплат хоккеисты Экстралиги — это простые смертные, то игроки КХЛ — это олигархи в спорте. Белорусский хоккей в КХЛ пока представлен только одной командой — это минское «Динамо». Подозреваем, что критика Лукашенко величины зарплат относится именно к хоккеистам «Динамо». Поэтому поговорим о них отдельно.
Официального максимума персональных зарплат в КХЛ нет. Озвучивается лишь общекомандный максимум. Так, в сезоне-2016/17 он составлял 950 млн российских рублей, по курсу на апрель 2017-го это соответствует 16,7 млн долларов. Это верхняя планка зарплатного бюджета клуба, который делится на всех «сотрудников» спортивной команды. В новой стратегии КХЛ к 2020 году предусмотрено снижение потолка зарплат до 600 млн рублей (10,7 млн долларов).
В спорте зарплатный бюджет не ровно делят. Звездам и легионерам принято платить больше, чем своим. Так что контракты нескольких именитых игроков могут съесть львиную долю зарплатного фонда.
Среди 28 клубов КХЛ минское «Динамо» считается не самым богатым. В рейтинге зарплатных бюджетов в 2014 году «Динамо» занимало 23-е место с суммой в 8,8 млн долларов. На первом месте был питерский СКА с зарплатным фондом в 38,5 млн долларов. В 2016 году 14 хоккеистов этого клуба вошли в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ: годовой доход лидера рейтинга Ильи Ковальчука равнялся 5,5 млн долларов, а замыкал тридцатку Николай Прохоркин с 1,05 млн долларов.
Игроки белорусского клуба в последний рейтинг богатейших хоккеистов КХЛ не вошли. Да и открытых данных по актуальным суммам персональных контрактов динамовцев нет.
Зато, ориентируясь на данные прошлых лет, можно представить себе порядок сумм в целом. В 2012 году самые большие доходы были у следующих игроков «Динамо» (все суммы — в долларах):
- Джеф Платт получил 817 тысяч,
- около 800 тысяч было у Андрея Мезина,
- Збынек Иргл и Ярослав Обшут получали в районе 600 тысяч,
- Шарль Лингле — 500 тысяч,
- Кевин Лаланд — 300 тысяч,
- Ере Каралахти — 270 тысяч.
В том сезоне на выплату зарплат 13 белорусским хоккеистам, 15 легионерам, тренерскому составу и обслуживающему персоналу ушло 12,49 млн долларов. Средний годовой доход хоккеиста столичного клуба составлял 268,1 тысячи долларов, примерно 22,3 тысячи долларов в месяц.
В сезоне-2012/2013 зарплатный бюджет уменьшился до 10,5 млн долларов, по данным КХЛ, и до 11,5 млн долларов — по данным Минспорта Беларуси.
Как сообщала КХЛ, 7 игроков «Динамо-Минск» заработали за сезон не более 154 тысяч долларов каждый, зарплата еще пятерых попала в вилку от 154 тысяч до 308 тысяч долларов за год. От 308 тысяч до 463 тысяч за год зарабатывали шесть динамовцев. У стольких же игроков был заключен контракт на сумму от 463 тысяч до 695 тысяч долларов. Зарплаты в размере от 695 тысяч до 926 тысяч долларов получали три хоккеиста. Лишь один динамовец попал в категорию игроков, чей контракт составляет от 926 тысяч до 1,38 млн долларов.
По официальной информации, средняя зарплата в клубе была около 50 тысяч долларов в месяц.
В сезоне-2013/2014 зарплатный бюджет «Динамо» стал еще меньше — 8,877 млн долларов.
Известно, что в 2014 году максимальная зарплата игрока минского «Динамо» составляла 800 тысяч долларов.
С 2014 года детальной информации о зарплатах хоккеистов минского «Динамо» не публиковалось.
Какую сумму скрывают чиновники?
Минувший сезон точных чисел по зарплатам динамовцев также не принес. Как сказал и.о. гендиректора клуба Павел Бурба в октябре 2016 года, гонорарный фонд, по сравнению с предыдущим периодом, уменьшился на 1 млн долларов.
Зная, что общий бюджет «Динамо» составлял около 20 млн долларов, а на зарплаты уходит примерно половина, то можно предположить, что сумма выплат составила порядка 10 млн долларов (и 11 млн долларов в сезоне-2015/2016).
По словам Семена Шапиро, полный отказ от легионеров позволит клубу сэкономить 3 млн долларов или чуть больше этой суммы. Если взять во внимание, что на начало сезона в клубе играли 5 легионеров, то их средний годовой доход составлял 600-750 тысяч долларов.
Таким образом, оставшийся зарплатный бюджет составляет 7 млн долларов, который делится на остальных игроков, тренеров и прочих работников клуба, каковых в общей сложности насчитывается более 25 человек. Так мы можем вывести примерную среднюю зарплату по клубу за прошлый сезон. В среднем на каждого члена ХК «Динамо», исключая легионеров, приходится годовой доход в размере до 350 тысяч долларов (30 тысяч долларов в месяц).
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