Белорусам разрешат работать водителями в России с национальными правами

Граждане стран Евразийского экономического союза, в том числе и граждане Беларуси, будут иметь право работать профессиональными водителям на территории России с правами, выданными в стране гражданства.

О готовящихся поправках в российское законодательство журналистам 9 июня сообщил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

1 июня в России вступил в силу закон, которым запрещается работать водителями на территории РФ с иностранными правами.

«Честно говоря, не все учли, принимая закон. После лета будут приниматься к нему поправки, исключающие требование, что надо иметь российские права водителям из стран Евразийского экономического союза (естественно, и Беларуси)», — заявил Суриков.

По его словам, существует договоренность о том, что уже на следующей неделе на заседании союзного Совмина правительствами Беларуси и России будет принят временный акт, который позволит работать в РФ с белорусским правами, сообщает БелТА.