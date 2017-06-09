Мурада Амриева, которого выдали из Беларуси в Россию, передали чеченской полиции

Мурада Амриева, которого 8 июня выдали из Беларуси в Россию, уже передали чеченской полиции («оперативникам МВД по Чеченской Республике»). Как пишет meduza.io, сейчас его везут в Грозный «для дачи показаний». Родители Амриева ранее заявляли, что там ему грозит смертельная опасность. МВД Чечни подчеркивает, что Мурад Амриев находится в федеральном розыске.
Чемпион мира по боям без правил Мурад Амриев уехал из России в 2013 году. Он говорил, что в Грозном его пытали полицейские, которые хотели, чтобы из Германии вернулся старший брат (его подозревали в покушении на начальника полиции). Недавно Амриев ехал из Украины в Россию, чтобы оформить визу, однако на границе его задержали, отвезли в Брянск. Мурада подозревали в использовании поддельных документов, но в паспорте была опечатка. 6 июня чеченца формально освободили, повезли на допрос в транспортную прокуратуру. Амриев увидел, что к зданию приехали чеченские полицейские, узнал среди них одного, который его пытал 4 года назад. Он сумел покинуть здание и на машине с друзьями выехал в Беларусь.
В Добруше его задержали и поместили в местный РОВД. Несмотря на протесты правозащитников, семьи Мурада, мужчину передали российским правоохранителям. Генпрокуратура в пятницу подчеркнула, что это была не экстрадиция, а «передача».
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