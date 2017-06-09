Дети взяли топор поиграть: брат отрубил палец 6-летней сестре

Сморгонский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования ребенка в Сморгонском районе, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Дети днем 7 июня играли во дворе частного дома в д. Позборцы. 9-летний мальчик, перерубая по просьбе родной 6-летней сестры топором веревку, попал ей по пальцу. С диагнозом «травматическая ампутация 3-го пальца левой кисти» девочка была доставлена в районную больницу, откуда направлена для оказания безотлагательной помощи в одно из профильных медицинских учреждений Минска.

Следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия, опросили родственников и соседей пострадавшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что дети воспитываются в благополучной семье, проживающей в Минске. Все характеризуются положительно. В день происшествия семья находилась в гостях у родственников. Взрослые работали на подворье по хозяйству, дети остались на время без присмотра. При этом травмоопасный инструмент находился в свободном доступе.

Следственный комитет обращает внимание, что взрослые должны устранять травмоопасные ситуации и систематически обучать детей основам профилактики травматизма. При этом важно не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. Очень важно для взрослых самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни.