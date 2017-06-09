Беларусь выдала России бойца MMA Мурада Амриева

Поздно вечером, 8 июня, неизвестные вывезли задержанного в Беларуси бойца MMA Мурада Амриева на территорию России.

Как сообщает «Медиазона», адвокат Петр Заикин некоторое время преследовал колонны автомобилей, в одном из которых везли спортсмена, однако потом потерял их из виду.

По данным Белорусского телеграфного агентства, Амриева выдали России. В настоящее время место нахождения спортсмена не известно.

5 мая стало известно о задержании Амриева в Брянской области и намерении отправить его в Чечню, откуда он ранее сбежал после пыток со стороны полицейских.

По данным Комитета по предотвращению пыток, в 2013 году спортсмена задержали и в течение двух дней пытали, требуя возвращения его брата из Германии. По мнению одного из пытавших Амриева полицейских, брат спортсмена готовил покушение на него. После того, как Амриева отпустили, он сбежал из России, однако сейчас вернулся, чтобы продлить визу. Комитет также сообщил, что во время отсутствия спортсмена в Чечне, местные полицейские объявили ему «кровную месть».

После освобождения в Брянской области Амриев был вынужден бежать через окно из здания прокуратуры Брянска, так как его там заблокировали сотрудники чеченских правоохранительных органов.