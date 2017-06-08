В Беларуси вернут прежний лимит на посылки из-за границы в 200 евро

В Беларуси планируется постепенно увеличивать лимит на посылки из-за границы, пока они не достигнут к 2019 году 200 евро в месяц. Об этом сегодня, 8 июня, сообщила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.
После ужесточения лимитов посылки Белпочта потеряла достаточно крупную сумму денег. «Мы знали, что произойдет перераспределение потоков товаров на территорию России — почтовые отделения Брянской и Смоленской областей сейчас активно работают на Беларусь», — пояснила замминистра.
В связи с этим Белпочта инициировала возвращение прежнего размера лимита — 200 евро, пишет TUT.by. Ирина Наркевич отметила, что этот процесс будет происходить поэтапно, мгновенно вернуть старый лимит сделать невозможно. Также она сообщила, что сейчас этот вопрос обсуждается с Государственным таможенным комитетом.
«Они предложили вариант: чтобы общая сумма посылок в месяц не превышала 200 евро, а стоимость одной осталась на уровне 22 евро. То есть человек сможет беспошлинно заказывать больше вещей», — заключила представитель МАРТа.
Лимиты на посылки и ввоз товаров для личного пользования из-за границы были ужесточены в Беларуси в апреле 2016 года. Тогда власти страны уменьшили сумму беспошлинного лимита на посылки с 200 до 22 евро, а вес — до 10 кг. При пересечении границы чаще, чем раз в квартал, появился лимит в 300 евро и 20 кг.
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