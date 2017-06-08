Под Могилевом нашли 5-летнего ребенка из Москвы, без вести пропавшего более года назад

Правоохранителям из УВД Могилевской области и Могилевского РОВД в сотрудничестве с Главным управлением МВД РФ по Москве удалось раскрыть громкое дело об исчезновении маленького ребенка, которое произошло более года назад, сообщает mogilev.online.
Яков Зиборов пропал без вести в марте 2016 года. По сведениям московской полиции, переданным в МВД РБ, ребенок мог находиться на территории Беларуси. Также московские полицейские полагали, что исчезновение мальчика имело криминальную подоплеку. Белорусские и российские правоохранители проверяли страшные версии: похищение, убийство, сексуальное насилие, вовлечение в секту.
7 июня Яков Зиборов был обнаружен на территории Могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации, сообщили в областном УВД. Таким образом, бесследно исчезнувшего ребенка удалось отыскать более чем через год после пропажи. Врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, его жизнь и здоровье вне опасности. В ближайшее время ребенка передадут родственникам. Обстоятельства дела устанавливаются.
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