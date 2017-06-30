«Аливария» представляет европейский фестиваль пива и еды A-fest: вход свободный

12 августа «Аливария» приглашает всех на фестиваль в лучших европейских традициях: в Лошицком парке можно будет отдыхать под открытым небом, наслаждаться музыкой, вкусной и разнообразной едой, уличными играми.
О хедлайнерах, «фишках», преемственности и нововведениях фестиваля
этого года рассказала директор по маркетингу и развитию бизнеса
пивоваренной компании «Оливария» Анна Губкина.
В прошлом году европейский фестиваль пива и еды в столице посетило 80
тысяч человек — программа нынешнего года должна привлечь еще большую
аудиторию. A-fest станет неформальной препати в праздновании 950-летия
Минска.
«Аливария» продолжает инициативы легендарного мэра графа Чапского,
превратившего Минск в европейскую столицу, и дарит городу фестиваль в
лучших европейских традициях — под открытым небом, с развлечениями,
музыкой, едой и пивом. И, что немаловажно, со свободным входом.
На A-fest 2017 учтен опыт прошлогоднего праздника: вдвое увеличится
фудкорт, на котором разместятся более 60 точек по продаже пива и еды,
значительно расширится санитарная зона.
«На один день площадка для проведения фестиваля превратится в
открытое и социально-дружелюбное пространство для всех минчан и гостей
столицы. Посетители A-fest совершат путешествие во времени: погрузятся в
атмосферу прошлого, узнают яркие моменты современного и представят
особенности будущего Минска — от ретро-забав до игр, основанных на
нейроинтерфейсе. В программе фестиваля — масштабный пивной квест и
аудиофлешмоб, пивная полоса препятствий и гонки на пивных бочках.
Специально для A-fest мы приобрели дорогостоящее разливное оборудование,
которое значительно ускорит налив пива», — отмечает Анна Губкина,
директор по маркетингу и развитию бизнеса пивоваренной компании
«Оливария».
Помимо развлечений на открытом воздухе, креативных фан-пространств,
еды и пива, гостей феста ждет насыщенная музыкальная программа.
Хедлайнером A-fest 2017 станет популярный британский исполнитель John
Newman, прославившийся благодаря хиту Love me again. На фесте выступит
европейский джаз-бэнд De-Phazz.
Свои самые популярные песни исполнит белорусская группа Akute,
выступавшая на одной сцене с Placebo. Гостьей фестиваля станет известная
своими лиричными композициями украинская певица и пианистка Мария
Чайковская.
«Мы гордимся тем, что в Беларуси проводится фестиваль европейского
уровня. Масштаб праздника говорит сам за себя: 10 часов музыки, веселья и
развлечений на любой вкус, известные зарубежные исполнители, самая
разнообразная еда и возможность отдохнуть на свежем воздухе, не выезжая
за город, — что может быть лучше? Мы очень рады стать частью A-fest и
уверены, что это фестиваль национального масштаба», — говорит Роман
Жигарев, фронтмен группы Akute.
Также в программе:
Начинаем праздновать 950 лет столицы: знакомимся с Минском прошлого,
настоящего и будущего. Отдыхаем на разные лады — от ретро-забав до игр,
основанных на нейроинтерфейсе, аудиофлешмоб, пивная полоса препятствий и
гонки на пивных бочках.
Масштабный пивной квест. На «А-fest» вас ждет самая большая пивная
головоломка. Чапский рекомендует.
Стрит-фуд: у пива самая широкая гамма сочетаний с едой среди всех
напитков. Все разнообразие вкусной уличной еды — для гостей A-fest.
Где: Минск, Лошицкий парк (центральный вход)
Когда: 12 августа, 12.00-23.00
Вход: свободный (лицам до 18 лет вход в сопровождении взрослых)
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