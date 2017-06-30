«Аливария» представляет европейский фестиваль пива и еды A-fest: вход свободный

12 августа «Аливария» приглашает всех на фестиваль в лучших европейских традициях: в Лошицком парке можно будет отдыхать под открытым небом, наслаждаться музыкой, вкусной и разнообразной едой, уличными играми.

О хедлайнерах, «фишках», преемственности и нововведениях фестиваля этого года рассказала директор по маркетингу и развитию бизнеса пивоваренной компании «Оливария» Анна Губкина.

В прошлом году европейский фестиваль пива и еды в столице посетило 80 тысяч человек — программа нынешнего года должна привлечь еще большую аудиторию. A-fest станет неформальной препати в праздновании 950-летия Минска.

«Аливария» продолжает инициативы легендарного мэра графа Чапского, превратившего Минск в европейскую столицу, и дарит городу фестиваль в лучших европейских традициях — под открытым небом, с развлечениями, музыкой, едой и пивом. И, что немаловажно, со свободным входом.

На A-fest 2017 учтен опыт прошлогоднего праздника: вдвое увеличится фудкорт, на котором разместятся более 60 точек по продаже пива и еды, значительно расширится санитарная зона.

«На один день площадка для проведения фестиваля превратится в открытое и социально-дружелюбное пространство для всех минчан и гостей столицы. Посетители A-fest совершат путешествие во времени: погрузятся в атмосферу прошлого, узнают яркие моменты современного и представят особенности будущего Минска — от ретро-забав до игр, основанных на нейроинтерфейсе. В программе фестиваля — масштабный пивной квест и аудиофлешмоб, пивная полоса препятствий и гонки на пивных бочках. Специально для A-fest мы приобрели дорогостоящее разливное оборудование, которое значительно ускорит налив пива», — отмечает Анна Губкина, директор по маркетингу и развитию бизнеса пивоваренной компании «Оливария».

Помимо развлечений на открытом воздухе, креативных фан-пространств, еды и пива, гостей феста ждет насыщенная музыкальная программа. Хедлайнером A-fest 2017 станет популярный британский исполнитель John Newman, прославившийся благодаря хиту Love me again. На фесте выступит европейский джаз-бэнд De-Phazz.

Свои самые популярные песни исполнит белорусская группа Akute, выступавшая на одной сцене с Placebo. Гостьей фестиваля станет известная своими лиричными композициями украинская певица и пианистка Мария Чайковская.

«Мы гордимся тем, что в Беларуси проводится фестиваль европейского уровня. Масштаб праздника говорит сам за себя: 10 часов музыки, веселья и развлечений на любой вкус, известные зарубежные исполнители, самая разнообразная еда и возможность отдохнуть на свежем воздухе, не выезжая за город, — что может быть лучше? Мы очень рады стать частью A-fest и уверены, что это фестиваль национального масштаба», — говорит Роман Жигарев, фронтмен группы Akute.

Также в программе:

Начинаем праздновать 950 лет столицы: знакомимся с Минском прошлого, настоящего и будущего. Отдыхаем на разные лады — от ретро-забав до игр, основанных на нейроинтерфейсе, аудиофлешмоб, пивная полоса препятствий и гонки на пивных бочках.

Масштабный пивной квест. На «А-fest» вас ждет самая большая пивная головоломка. Чапский рекомендует.

Стрит-фуд: у пива самая широкая гамма сочетаний с едой среди всех напитков. Все разнообразие вкусной уличной еды — для гостей A-fest.

Где: Минск, Лошицкий парк (центральный вход)

Когда: 12 августа, 12.00-23.00

Вход: свободный (лицам до 18 лет вход в сопровождении взрослых)



