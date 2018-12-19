Онкология: мифы и реальность

По данным ВОЗ, онкологические заболевания — вторая по распространенности причина смерти от болезней после сердечно-сосудистых. Ученые знают о них не так много, не говоря уже о простых обывателях, которые до сих пор верят в мифы об онкологии. Попытаемся их развеять.

Рассказывает эксперт-онколог, главный врач «Европейской клиники» — первой в России частной специализированной клиники, занимающейся лечением злокачественных образований — Андрей Пылёв.

Развитие опухолевого процесса начинается в одной-единственной клетке. Далее болезнь безостановочно прогрессирует, клетки становятся устойчивы к апоптозу, так называемому процессу программируемой клеточной гибели, и проникают в другие органы и ткани, вызывая метастатический процесс. На это иногда уходят годы.

По статистике у 77% людей опухоли возникают после 55 лет. Поэтому в развитых странах, где абсолютное большинство людей переживает этот порог, онкология распространена наиболее широко.

Есть десятки теорий канцерогенеза, так что неудивительно, что вокруг этой темы появляется множество мифов. Большинство из них происходят из реальных медицинских фактов — правда, очень преувеличенных.

Миф № 1: раком можно заразиться бытовым путем

Действительно, есть некоторые заболевания, которые могут провоцировать развитие злокачественных новообразований. Эти новообразования так и называют — вирус-ассоциированные опухоли. Например, заражение вирусом папилломы человека или наличие в организме бактерии Helicobacter pylori могут служить одной из причин возникновения рака.

Вирусные гепатиты B и С сами по себе являются причиной возникновения цирроза печени, который, в свою очередь, может быть пусковым механизмом для первичного возникновения рака этого органа. Но эти заболевания не передаются бытовым путем.

Заразиться же самим раком, общаясь и даже живя в семье с больным человеком, невозможно. Заражение непосредственно онкологией возможно только в одном случае — при прямой передаче опухолевых клеток от донора, например в процессе пересадки органов. Но часть даже таких случаев оканчивается тем, что иммунная система нового хозяина убивает подсаженную опухоль.

Миф № 2: если есть мясо — можно заболеть раком

Да, по данным ВОЗ, примерно в трети случаев смерть от рака обусловлена пятью причинами, связанными с поведением и рационом питания: высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя.

Существует и масса других канцерогенных факторов: избыточная солнечная радиация, ультрафиолетовые лучи, промышленные канцерогены (бензопирены, асбест). Часто к этим факторам относят и различные группы продуктов.

Что интересно, в большинстве случаев найдутся исследования — как подтверждающие, что продукт может повышать вероятность развития онкологических заболеваний, так и, напротив, свидетельствующие, что продукт способствует их лечению.

Например, на первый взгляд может показаться, что алкоголь уж точно не может быть помощником в борьбе с раком, при этом часть исследований показали, что красное вино, содержащее в себе ресвератрол (вещество, которое может подавлять рост опухолей) в малых дозах может положительно влиять на организм.

Информацию о вреде чего-либо нужно делить как минимум на два. Действительно, режим питания и определенные продукты могут повышать риск развития онкологии. В частности, ежедневное употребление в пищу 100 и более граммов красного мяса и особенно продуктов его переработки (консервированное и копченое мясо, колбасы) повышает риск развития колоректального рака приблизительно на 17%.

Но это влияние лишь немного повышает процент вероятности развития болезни и уж точно не гарантирует, что она возникнет. Такие факторы не являются определяющими. И это не повод становиться вегетарианцем. Сейчас люди в развитых озабочены своим здоровьем и пристально следят за собой, большинство из них и так питаются достаточно правильно.

Миф № 3: рак — от неуравновешенной психики

Миф о психосоматической природе рака очень распространен. Кто-то говорит, что раком заболевают от большого количества обид, кто-то считает, что онкология — удел отчаявшихся и потерявших смысл жизни.

На самом деле, онкология — это многофакторное заболевание, для возникновения которого нужно, чтобы совпали несколько составляющих. Конечно, затяжная депрессия или невроз приводит к высокому уровню стресса, однако связь между стрессом и возникновением рака официально не доказана.

Сам по себе стресс ни на что не влияет, но у людей, страдающих неврозом и повышенной возбудимостью, часто развиваются пагубные привычки, такие как курение или переедание. И это, в свою очередь, уже приводит к риску развития онкологии. Получается такой замкнутый круг, выход из которого только один — заботиться о себе.

Но на благополучный исход лечения психологическое состояние и мотивация действительно влияют. Неправильно мотивированный человек принимает неконструктивные решения относительно своего лечебного плана.

Одни отказываются от медикаментов, обращаются к экстрасенсам, в монастыри, другие падают духом и просто ни на что не надеются. Мой многолетний врачебный опыт показывает, что у людей, которые верят в успех, все проходит намного легче.

Конечно, обмануть природу нельзя, оптимизм сам по себе никого не исцелит. Но желание бороться, сотрудничать с врачом, доверие и четкое выполнение всех рекомендаций могут сделать очень многое.

Миф № 4: рак — это неминуемая смерть

Конечно, с одной стороны, для всех людей исход в итоге один, даже для самых здоровых. Но если рассматривать развитие медицины в сфере лечения онкологических заболеваний, мы продвинулись достаточно далеко.

Качество помощи растет ежегодно, даже с теми заболеваниями, которые раньше были смертельными, люди сейчас могут жить годами. Например, в начале 2000-х и российская, и общемировая статистика показывала, что пациенты с раком поджелудочной железы даже после хирургического вмешательства и послеоперационного лечения погибали в течение двух лет.

Усовершенствованная техника, комбинированный подход (лучевая плюс химиотерапия) сейчас дают уже десятилетнюю выживаемость.

В 2016 году сотрудники управления национальной статистики Великобритании обнародовали данные по показателям выживаемости у онкобольных. За последние 40 лет средняя продолжительность жизни британцев, у которых был диагностирован рак, увеличилась с одного года до пяти, а при шести видах рака выживаемость превышает 10 лет.

Самый большой прогресс достигнут в сдерживании рака толстой кишки, на втором месте — лимфома (кроме лимфомы Ходжкина).

Миф № 5: врачи специально не диагностируют рак

Такой миф очень распространен на различных форумах и в сообществах по самодиагностике. Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией.

Сейчас борьба с онкологическими заболеваниями — приоритетное направление, и в связи с этим я слышал о подтасовках фактов в регионах, чтобы не показывать данные по смертности от онкологических заболеваний: в документах заменяли смертность от рака на смертность от неустановленных причин или сердечно-сосудистых заболеваний.

Но даже если эти слухи правдивы, речь все равно идет не о врачах, а о чиновниках. Итоговые цифры статистики и по уровню заболеваемости, и по уровню смертности в России сопоставимы с другими странами со схожим уровнем жизни.

В Китае, Индии и России, в силу неразвитости ранней диагностики, выявление раковых заболеваний зачастую происходит слишком поздно — только на третьей и четвертой стадии — либо больные умирают без постановки онкологического диагноза.

Это приводит к занижению данных по заболеваемости раком по сравнению с другими странами, где доля выявленных больных в населении существенно выше.

Миф № 6: нетрадиционное лечение может помочь

Один из главных и наиболее вредных мифов — о том, что существуют альтернативные методы лечения, которые эффективнее традиционных. Будто бы онкологи специально умалчивают, что есть чудодейственное дешевое средство, которым можно вылечиться, из-за сговора с фармацевтическими компаниями и желания заработать.

Рак предлагают лечить соком свеклы, супердозами витамина С, содой, соком алоэ, советуют голодание, сыроедение и другие системы питания. К сожалению, ни один альтернативный метод не работает.

За 20 лет работы и десятки тысяч пациентов, я слышал о большинстве существующих альтернативных методов, зачастую парадоксальных. И если бы хоть у одного я увидел хоть какие-то улучшения, то повнимательнее бы присмотрелся к ним.

Исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association Oncology, показало, что прогнозы пациентов, прибегающих к нетрадиционным методам лечения, ухудшаются и чаще приводят к неблагоприятному исходу.

Но не всегда надо отговаривать пациента от альтернативной медицины. Если она безвредна и идет параллельно традиционному лечению, почему бы и нет. Если человеку психологически комфортнее от того, что он занимается ментальными практиками, например, то в этом нет ничего плохого.

Просто любое лечение нужно согласовывать с доктором, оно не должно мешать основному и тем более заменять его.

Самый яркий печальный пример альтернативного лечения, с которым я столкнулся лично, — это пчелотерапия, так называемая онкологическая пасека в Крыму, где больных лечат не продуктами пчеловодства, а звуком, жужжанием пчел.

У меня была пациентка с раком шейки матки, ей было около 20 лет. До определенного момента она успешно лечилась, а потом пропала. Оказалось, какие-то люди из ее окружения отговорили от лечения и отправили туда. К сожалению, она умерла.

Миф № 7: раньше раком не болели

Бытует мнение, что онкологические заболевания появились относительно недавно как результат загрязнения окружающей среды, «химии» в продуктах питания или других подобных причин.

На самом деле, злокачественные опухоли существуют ровно столько, сколько существует человечество. Впервые заболевание было описано в древнеегипетском папирусе Эдвина Смита (около 1600 года до н. э.), где рассказывается о восьми случаях опухолей или язв молочной железы, которые были удалены при помощи прижигания раковой ткани, а также сообщается, что от этой болезни нет лечения.

Сам термин «рак» появился еще в V веке до нашей эры, благодаря Гиппократу. На самом деле, Гиппократ ввел термины «карцинос» (для безболезненных новообразований) и «карцинома» (для прогрессирующих злокачественных опухолей). Их названия происходят от древнегреческого karkinos — «краб».

Гиппократ считал, что опухоль внешне напоминает это ракообразное. А древнеримский врач в I веке Авл Корнелий Цельс неточно перевел древнегреческое слово karkinos на латынь — как cancer, «рак», — дав начало этому термину.

Кроме того, ученые нашли признаки злокачественного заболевания на останках гоминида возрастом 1,7 миллиона лет. Также следы опухолей в разное время были обнаружены и у мумий Древнего Египта, и на средневековых кладбищах Англии.

Иными словами, рак с людьми был всегда, однако сведений о нем у нас немного. Первое масштабное онкоисторическое исследование было опубликовано в 2010 году в журнале Nature.

Его авторы изучили историю заболевания, сделали сотни анализов самых разнообразных останков — от ископаемых эдмонтозавров до трубочистов XVIII века — и пришли к выводу: рак — недуг индустриального общества, люди сами создали условия для развития этой болезни.

Благодаря научно-техническому прогрессу люди просто стали меньше болеть, умирать от голода и стихийных бедствий — тем самым увеличивалась продолжительность жизни. А с ней и риск заболеть раком.