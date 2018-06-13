Социально-опасное положение: о ком и как заботимся?

Правовое регулирование

В Республике Беларусь любая семья при определенных условиях может быть признана как неблагополучная, а дети — находящимися в социально опасном положении (далее — СОП). Процедура присвоения семье такого статуса и возможные последствия регламентируется рядом правовых документов:

Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС),

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите» (далее — Постановление № 47),

Законом Республики Беларусь от 31.05.2003 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,

Декретом № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (далее — декрет № 18).

Кроме того, многие вопросы изложены в Методических рекомендациях по межведомственному взаимодействию субъектов профилактики в вопросах выявления детей, оказавшихся в неблагополучной ситуации (утв. Министром образования 14 декабря 2017 г.) (далее — Методические рекомендации).

Так что же такое СОП?

При анализе данного явления — «социальное опасное положение» (далее — СОП) — важны следующие аспекты: определение правовой терминологии, выражающей суть СОП; принципы деятельности государственных органов и учреждений; основания и процедура постановки детей на учет; учет прав и интересов детей и их законных представителей.

Критерии и показатели СОП несовершеннолетнего определены в Постановлении № 47. Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой:

— не удовлетворяются основные жизненные потребности ребёнка (не обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребёнком, потребности ребёнка в пище, жилье, одежде, получение ребёнком необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни ребёнка и т.д.);

— ребёнок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом жизни совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления;

— лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребёнка, ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребёнка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом, ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребёнка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья (ст. 67 КоБС).

А принципы никто не отменял

Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, рассматривается как комплекс профессиональных действий государственных органов и иных организаций по установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и обусловливающих необходимость вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения причин и условий неблагополучия.

В свою очередь, деятельность субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений основывается на принципах законности; гуманизма; плановости и системности; осуществления индивидуальной профилактики правонарушений с учетом личности гражданина; защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций; скоординированности действий и оперативного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений; ответственности должностных лиц субъектов профилактики правонарушений за нарушение законодательства в сфере профилактики правонарушений (ст. 4 Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»).

Как «измеряют» неблагополучность?

В белорусском законодательстве признается приоритет прав детей: «ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную заботу как со стороны родителей, так и со стороны государства». Предполагается, что признание СОП направлено на защиту и профилактику реализации прав и законных интересов ребенка.

Вместе с тем, нередко «неблагополучность» путается с «трудной жизненной ситуацией», и, как результат, ответственность за изменение ситуации полностью возлагается исключительно на родителей. Государство выступает в таких ситуациях своего рода «наблюдателем», «собирателем» и «оценщиком». Примером трудной жизненной ситуации могут служить ситуации домашнего насилия в семье в отношении женщины, в связи с чем семья может быть признана СОП. В результате, с одной стороны, женщина опасается за здоровье и жизнь своих детей и себя в связи с насилием от партнера; с другой стороны, она боится обращаться за защитой куда-то в связи с угрозами об отобрании детей.

В свою очередь, в Беларуси государственные органы и учреждения в рамках своих полномочий могут осуществлять ряд мер и применять разнообразные средства по влиянию на ситуации, связанные с «трудной жизненной ситуацией» семьи. В частности, это могут быть оказание адресной социальной помощи, психологической помощи, социальных услуг (социальный работник, услуги няни, патронатное сопровождение и др.), выделение жилищных субсидий, защита жертв домашнего насилия, и т.п. Помощь такого рода может содействовать родителям в изменении ситуации в семье, а также способствовать защите и реализации прав, интересов ребенка.

Нередко сами критерии определения «неблагополучности» и постановки на учет СОП либо их оценка в каждом конкретном случае являются поверхностными. Многие формулировки критериев «неблагополучности» довольно размыты и могут трактоваться социальными службами достаточно субъективно. Например, абстрактна фраза «иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей». Среди признаков неблагополучной семьи есть такие, как «безработица финансовые проблемы в семье»; «наличие у детей частых заболеваний и травм», «проживание в семье в ситуации конфликта, с наличием стрессовых факторов», «недостаток заботы, обусловленный болезнью, бедностью, невежественностью или неопытностью» и т.д. В разные периоды жизни любая семья может столкнуться с такими проблемами, однако это не значит, что дети в семье находятся в социально опасном положении.

Многие родители даже не знают, что в случае несогласия с актом обследования они могут отказаться подписать акт, о чем делается отметка в акте обследования. Тем более, не все родители в силу своей правовой неграмотности могут запустить процедуру обжалования на первых этапах либо самостоятельно, без содействия воспользоваться возможностями, которыми обладает государство для содействия в изменении ситуации.

В Методических рекомендациях отмечается, что устранение субъективизма в процессе разграничения случаев трудной жизненной ситуации в семье и семейного неблагополучия, связанного с ненадлежащим выполнением законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей, требует прежде всего глубокого изучения ситуации в семье, которое необходимо проводить с привлечением субъектов профилактики семейного неблагополучия. При этом, что статус семьи (неполная, многодетная, малообеспеченная и т.д.) сам по себе не может быть показателем семейного неблагополучия. Мероприятия индивидуального плана должны быть направлены на устранение причин и условий, приведших к признанию несовершеннолетнего находящимся в СОП.

Система межведомственного взаимодействия также подразумевает, что к реализации мероприятий необходимо привлекать не только субъектов профилактики, но и законных представителей детей, родственников, друзей, а также общественные организации, имеющие возможность оказывать помощь семье. Особенно привлечение общественных организаций необходимо в ситуациях домашнего насилия, поскольку государственные институции, чаще всего, не могут его идентифицировать и, как результат, «советуют» примириться, тем самым не устраняют истинную причину постановки на учет СОП.

Почему боятся СОП?

Несмотря на первоначальную суть СОП как системы защиты детей, к сожалению, в ситуациях признания СОП можно отметить ряд негативных последствий для детей и семьи в целом:

В связи с признанием СОП у такой семьи автоматически больше рисков отобрания детей и помещения на государственное обеспечение.

Статус социально-неблагополучного ребенка может также влиять на качество жизни ребенка: его взаимоотношения со сверстниками/цами, учителями/цами. Регулярные осмотры комиссий и отдельных специалистов/ок имеют своей целью, скорее, «проверку», нежели содействие устранению причин постановки на учет СОП. К тому же, зачастую такие осмотры сказываются на детской психике не самым лучшим образом.

Заседания комиссии, на которых принимается решение о постановке на учет, чаще всего, имеют характер порицания, виктимизации семьи и психологического давления на нее.

В некоторых ситуациях СОП — это еще и риски для жизни и здоровья детей и женщин: например, в случаях домашнего насилия, женщина не обращается за защитой из-за страха потерять детей. Постановка семьи на учет СОП может усугубить домашнее насилие и препятствовать преодолению женщинами данной ситуации.

Как помочь без вреда?

Представляется, что система признания СОП будет выполнять свою изначальную цель — защита прав и интересов детей — при соблюдении ряда условий.

Система оценивания семьи должная быть комплексной и минимизирующей субъективизм специалистов\ок. Критерии оценки должны разрабатываться с привлечением общественных организаций, работающих с семьями в кризисных ситуациях и(или) домашним насилием, иными гендерными проблемами.

Коммуникация государственных институций с семьей должны выстраиваться горизонтально: через содействие, взаимодействие, сотрудничество, а не отчетность, требовательность, контроль, надзор и запугивание.

Государственные институции обязаны ознакомить законных представителей на протяжении всех этапов с процедурными аспектами СОП, правами законных представителей, а также возможностями и инструментами преодоления ситуации.

Заседания комиссий должны проходить с привлечением общественных организаций. Это позволит более комплексно обследовать каждый конкретный случай специалистами/ками, которые обладают специальными знаниями и опытом (гендерное насилие, защита прав женщин, дискриминация и др.). Кроме того, это сделает более эффективным выявление и идентификацию трудных жизненных ситуаций и будет способствовать своевременному содействию в разрешении ситуаций и комплексному сопровождению семьи.

Применительно к участию широкой общественности и медиа в разрешении ситуаций СОП, нужно не забывать, что СОП касается несовершеннолетних детей, которые подлежат более повышенной защите, в том числе и от публичности. Поэтому при любом медийном освещении историй, в первую очередь, нужно учитывать интересы детей и не забывать о праве на уважение частной и семейной жизни.