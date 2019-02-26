Белорусы все меньше полагаются на государство, но предъявляют ему высокие требования

На чьих плечах, по мнению белорусов, лежит ответственность за их благополучие, показало исследование «Экономические ценности населения Беларуси в 2018 году».

Для кого и почему плановая экономика — это хорошо?

За последнее десятилетие количество приверженцев рыночной экономики в Беларуси увеличилось с 35,8% до 46,8%.

Больше всего сторонников рыночной экономики оказалось в группе людей от 18 до 29 лет.

— Это самые активные люди, те, кто получают больше знаний, имеют более четкое представление о том, как должна выглядеть их жизнь. Они же намного меньше подвержены влиянию идей патернализма, чем старшее поколение, — отмечает автор исследования социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан.

А наибольшее число сторонников государственного регулирования — среди людей старше 61 года, а также жителей села и людей с высоким уровнем государственного патернализма.





Среди приверженцев социализма больше всего людей старшего и пожилого возраста. На это влияет сформировавшееся мировоззрение. Сказывается также связь убеждений с тем, как люди чувствовали себя в прошлом по сравнению с тем, как чувствуют сейчас.

— Мы склонны идеализировать прошлое, в котором нам было хорошо, и противопоставлять его настоящему. Таким образом, формируется пласт людей, которые разделяют принципы плановой экономики, потому что это привычно, «так правильно» и «раньше было лучше». Это предположение было сформировано на основе фокус-групп и подтвердилось результатами республиканского исследования, — говорит Дарья Урбан.





— Люди в Советском Союзе имели другую систему ценностей. Сейчас происходит трансформация. Но старшее поколение остается еще в социалистической парадигме, а молодое — переходит к более осознанному взгляду на жизнь и берет на себя больше ответственности за свои действия и за то, каким будет качество жизни, — отмечает социолог.

Кто и почему все еще верит в государство?

Уровень государственного патернализма среди белорусов достаточно низкий, а ожиданий от государства — очень высокий. При этом удовлетворенность его деятельностью существенно ниже уровня ожиданий.

Низкий уровень государственного патернализма характерен для 61,3%, умеренный — для 24,7% и высокий уровень — для 5,5%. Чем выше уровень патернализма, тем больше люди склонны перекладывать ответственность за свою жизнь или ее отдельные аспекты на государство.

При этом треть населения считает, что лучше иметь медицинское обслуживание среднего уровня, но бесплатное. 39% согласны, что лучше иметь меньшую зарплату, но гарантированную работу. 20% предпочли бы работать на государственном предприятии, чем на частном.

— Люди выбирают более стабильную, безопасную и устойчивую позицию, даже несмотря на то, что она не самая эффективная. Это закономерность. И во многом так работает человеческая психика, — объясняет эксперт.





Меньше всего разделяет патерналистские ценности большая экономически активная группа — от 18 до 44 лет.

— Чем старше люди, тем они менее активны и тем более полагаются на внешние факторы, поэтому они добровольно перекладывают ответственность за многие решения, в том числе касающиеся их жизни, на государство. Соответственно растет уровень их патернализма, — отмечает Дарья Урбан.





За что белорусы критикуют государство?

Согласно результатам другого исследования, проведенного в рамках региональной программы «Разам да справы» по инициативе Центра исследования общественного управления SYMPA и общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі!», граждане в основном критикуют государство за падение уровня жизни и рост цен (53%), а также реформу ЖКХ и пенсионную реформу (20%).

Согласно данным опроса, 64,3% респондентов считают, что госорганы Беларуси предоставляют далеко не всю необходимую информацию о своей работе, действиях и решениях. Этой информацией оказались удовлетворены лишь 27,3% опрошенных, а 8,4% — затруднились с ответом.

Также в ходе исследования у белорусов поинтересовались, насколько они доверяют различным институтам. Как выяснилось, наибольшее доверие вызывает церковь, наименьшее — местная власть и министерства. В вопросе доверия к главе государства мнения белорусов разделились почти поровну: о доверии заявили 42,8% опрошенных, 44,3% выразили недоверие.

Кстати, белорусы больше доверяют личностям, а не структурам. Исследование показало, что, к примеру, священник вызывает доверие у 61% респондентов, в то время как церковь у 58%, и активисту доверяют около 48% граждан, а самой общественной организации только 24,6%.

В то же время, как отметила координатор исследований SYMPA/BIPART, кандидат социологических наук Светлана Кулеш, белорусы достаточно низко оценивают свои возможности влиять на процессы принятия управленческих решений в стране и не готовы к участию в принятии решений.