Ездил к родственникам. Подростка, которого трое суток искали в Рогачеве, нашли под Жлобином

В Рогачеве трое суток разыскивали 14-летнего подростка. Ребенок ушел со школы, однако до дома так и не добрался.

На следующий день было опубликовано фото Дмитрия с просьбой помочь в розыске. В субботу, 16 марта, появилась зацепка: о похожем мальчике сообщил житель одной из деревень Жлобинского района.

Выяснилось, что подросток отправился туда, чтобы навестить родственников, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.