Ездил к родственникам. Подростка, которого трое суток искали в Рогачеве, нашли под Жлобином

  • 18 марта 2019, 12:37
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В Рогачеве трое суток разыскивали 14-летнего подростка. Ребенок ушел со школы, однако до дома так и не добрался.

На следующий день было опубликовано фото Дмитрия с просьбой помочь в розыске. В субботу, 16 марта, появилась зацепка: о похожем мальчике сообщил житель одной из деревень Жлобинского района.

Выяснилось, что подросток отправился туда, чтобы навестить родственников, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

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Места: Рогачев (777), Жлобин (1205)

Метки: Общество (33790), Область (6618)

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