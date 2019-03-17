В Рогачевском районе мужчина разжигал печь бензином и получил ожоги

  • 17 марта 2019, 13:07
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Инцидент произошел 14 марта. Мужчина налил горючую жидкость в топливник и поджег. Пары вспыхнули. Произошел выброс огня, человек получил ожоги, однако обращаться к медикам не стал.

Вечером к нему заглянул знакомый, увидел состояние приятеля и поспешил вызвать бригаду «скорой». Пострадавшего с диагнозом «ожоги 1-2 степени» госпитализировали. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Об инциденте медики, как этого требует установленный порядок, поставили в известность спасателей.

— Происшествие расследуется, — сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.

Специалисты призывают быть осторожными при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, не прибегать к ним там, где это не надо.

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Места: Рогачев (776)

Метки: Происшествия (14138), Область (6615)

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