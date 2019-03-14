В Рогачеве пропал подросток

Разыскивается без вести пропавший житель Рогачева Дмитрий Алаев, сообщили БелТА в МВД.

Подросток 2004 года рождения. Он 13 марта после 15.00 ушел из школы, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид ему 15 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза голубые.

Был одет в вязаную черную шапку с надписью и эмблемой белого цвета HONDA, куртку черного цвета с капюшоном, светло-серые спортивные брюки, кроссовки белого цвета с серыми вставками.

Особые приметы: отсутствует фаланга на большом пальце правой руки. При себе имел красный рюкзак красного цвета, в котором находилась обувь, а также деньги Br10.





О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам 8(02339) 41249, 43966 либо по номеру 102.