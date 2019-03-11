Жителя Рогачева ждет суд за комментарий в соцсети

Как сообщает «Гомельская весна», в суде Рогачевского района 19 марта начнется административный процесс в отношении местного жителя Сергея Алексейкова. Против него составили административный протокол, обвинив в распространении экстремистских материалов (статья 17.11 КоАП).

27 сентября прошлого года на своей странице в соцсети «Фейсбук» мужчина поделился публикацией заблокированного сайта анархистской группы «Прамень».

«В райотделе капитан милиции Дмитрий Мозоковский предъявил скан моей странички в Фейсбуке. Комментируя в группе "За Европейскую Беларусь" материал под названием "Спецназовец из Слуцка до смерти забил двухлетнюю дочь", я написал: шунявский "театрал". Оказалось, что эта информация из заблокированного сайта анархистов, который включен в список экстремистских», — объясняет Сергей Алексейков.

Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.