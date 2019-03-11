Жителя Рогачева ждет суд за комментарий в соцсети

  • 11 марта 2019, 12:52
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Как сообщает «Гомельская весна», в суде Рогачевского района 19 марта начнется административный процесс в отношении местного жителя Сергея Алексейкова. Против него составили административный протокол, обвинив в распространении экстремистских материалов (статья 17.11 КоАП).

27 сентября прошлого года на своей странице в соцсети «Фейсбук» мужчина поделился публикацией заблокированного сайта анархистской группы «Прамень».

«В райотделе капитан милиции Дмитрий Мозоковский предъявил скан моей странички в Фейсбуке. Комментируя в группе "За Европейскую Беларусь" материал под названием "Спецназовец из Слуцка до смерти забил двухлетнюю дочь", я написал: шунявский "театрал". Оказалось, что эта информация из заблокированного сайта анархистов, который включен в список экстремистских», — объясняет Сергей Алексейков.

Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.

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Люди в материале: Сергей Алексейков (1)

Места: Рогачев (774)

Метки: Происшествия (14088), Область (6594)

Комментарии правила
  • Владимир Старнаков 11-03-2019 19:49
    И за что на человека напали? За то что выразил свой ужас и страх за детей?.Наше будущее и настоящее.А как права ребёнка?
    Правильно сказал.Какой пастух такое и стадо. Наглеют!!!!!




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