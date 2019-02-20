«Чтобы защититься от недовольства населения». В Рогачеве коммунальников оснастили... видеофиксаторами

В Рогачеве вся работа коммунальников будет записываться на видеофиксаторы. Впрочем, к таким мерам прибегли для того, чтобы защитить самих же коммунальников от необоснованных претензий клиентов.

КЖЭУП «Рогачев» приобрело четыре видеофиксатора, стоимость одного — около 560 рублей. Работники считают подобное вложение денег весьма выгодным, потому как уже сейчас заметно, что агрессия со стороны горожан значительно снизилась.

Уже с порога коммунальники предупреждают, что ведется запись, которая хранится три месяца. Если же речь идет о случаях, когда требуется судебное разбирательство, то запись останется нетронутой на протяжении трех лет, сообщает «Свабодное слова».