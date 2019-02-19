Видеофакт: в Рогачеве горела пилорама, огонь повредил два ангара

  • 19 февраля 2019, 12:34
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Ранним утром 19 февраля в Рогачеве на улице Белинского загорелась пилорама.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытым пламенем полыхали два металлических ангара, построенных еще в 70-е годы.



Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар к восьми часам утра. Огонь уничтожил кровлю, имущество, деревообрабатывающее оборудование и 120 кубометров доски. МЧС сообщает, что причина пожара устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших

Ночью территория предприятия охраняется сторожем. В каждом из ангаров работало по 15 человек

gomel.today
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Места: Рогачев (771)

Метки: Происшествия (13972), Область (6509)

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