Видеофакт: в Рогачеве горела пилорама, огонь повредил два ангара

Ранним утром 19 февраля в Рогачеве на улице Белинского загорелась пилорама.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытым пламенем полыхали два металлических ангара, построенных еще в 70-е годы.









Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар к восьми часам утра. Огонь уничтожил кровлю, имущество, деревообрабатывающее оборудование и 120 кубометров доски. МЧС сообщает, что причина пожара устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших

Ночью территория предприятия охраняется сторожем. В каждом из ангаров работало по 15 человек



















