Прокурор запросил 1,6 года «химии» для мужчины, избившего ребенка на спортплощадке в Рогачеве

В начале сентября прошлого года в Рогачеве пьяный муж местной чиновницы избил ребенка на детской площадке. Свой поступок он оправдывал тем, что ему пришлось заступиться за своего ребенка. После завершения рассмотрения дела суд перешел к прению сторон. Прокурор запросил для Дмитрия Шевченко 1,6 года «химии».

В судебных слушаниях по уголовному дело об избиении ребенка на спортивной площадке в Рогачеве скоро будет поставлена точка. Судья завершила рассмотрение дела и перешла к прению сторон. Первым слово взял прокурор. Пересказав суть конфликта на основании свидетельских показаний и материалов расследования дела, она подытожила:

«При назначении наказания следует учесть характер и степень опасности совершенного обвиняемым преступления, соотнесенного законом в категории "менее тяжкие", мотивы и цели содеянного, данную личность виновного. Предлагаю в качестве смягчающего обстоятельства признать наличие у обвиняемого на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающим в совершении преступления — алкогольное опьянение. Прошу назначить наказание в виде 1,6 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа».

Кроме этого, прокурор запросила удовлетворить моральную и материальную компенсации.

Гражданский представитель потерпевшей стороны в своей речи подвергла сомнению свидетельские показания со стороны обвинения. По ее словам, семейная пара, друзья Дмитрия, путались в показаниях, заявляя вначале, что мужчина мальчика точно не бил. Но позже, опровергая свои же слова, рассказали, что на такой поступок была причина. Положительные характеристики обвиняемого тоже опровергли, ведь одна из них была составлена председателем жилого кооператива, который приходится Шевченко кумом. Представитель семьи Куценко обратила внимание на показания детей-свидетелей: они идентичные, отличаются лишь количеством ударов пострадавшему мальчику. Но по версии стороны обвиняемого, все дети были в сговоре и их словам нельзя верить. Представитель стороны обвиняемого в своей речи пояснила позицию Шевченко. По ее словам, он свою вину частично признал. Она подтвердила, что в его действиях действительно был состав преступления.

Единственное, с чем не согласна защита, это с квалификацией преступления — беспричинным повреждением чужого имущества. Этот момент стоило бы квалифицировать как повреждения в результате хулиганских действий. Что касаемо самого обвинения, то по мнению гражданского представителя, оно не нашло своего подтверждения в ходе судебного заседания.

«Те действия, которые вменяются моему подзащитному, которые якобы полностью последовательно подтвердили свидетели, если бы они были совершены, то последствия были совершенно другие. Вы видели пострадавшего мальчика и видите обвиняемого».

12 февраля после выступления обвиняемого с последним словом, суд огласит приговор и поставит точку в резонансном деле.

Напомним, вечером 8 сентября в одном из микрорайонов завода «Диапроектор» в Рогачеве, на детской спортивной площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. По словам мамы мальчика, сына домой привели дети со двора. Ребенок был напуган, в ссадинах, без майки. Родители сразу же обратились в милицию с заявлением. После ребенка доставили во взрослую больницу в приемное отделение.





Старший следователь Рогачевского районного отдела, рассмотрев материалы уголовного дела, которое занимает больше 400 листов, установил: «Дмитрий Ш., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, используя надуманный повод, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, проявляя бахвальство и пьяную удаль, выражаясь в адрес несовершеннолетнего К., нанес не менее одного удара ногой по туловищу, нанес неустановленное количество ударов руками и ногами по различным частям тела К.». В конце декабря было возбуждено уголовное дело, а 23 января начались судебные слушания.





На первом судебном заседании свою версию произошедшего рассказали обе стороны конфликта. Пострадавшая сторона — родители Наталья и Василий Куценко вместе с 13-летним сыном Данилой, и обвиняемый в хулиганстве 41-летний Дмитрий Шевченко. Свою вину мужчина признает частично, не отрицает, что выпивал в тот день, но вместе со своим защитником настаивает, если бы он избил его, как рассказывают свидетели, он бы не смог встать с земли, но ребенок уехал домой на велосипеде. На последующих заседаниях были опрошены свидетели, большую часть составили ребята, которые были на площадке в момент инцидента.