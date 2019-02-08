На пожаре в частном доме в Рогачевском районе погиб случайный квартирант — фото

  • 08 февраля 2019, 12:21
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В Рогачевском районе на пожаре погиб мужчина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.


Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Тихиничи поступило спасателям Рогачевского районного подразделения МЧС сегодня в 11.52. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС в деревянном доме наблюдалось задымление. В сенях спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, во дворе была хозяйка домовладения.


Установлено, что женщина проживает в соседнем доме на той же улице. «По предварительной информации, в момент возникновения пожара она находилась по месту проживания и, узнав от соседей, что из ее другого дома идет дым, сразу побежала туда. Двери были открыты, в жилой комнате на кровати женщина обнаружила мужчину в бессознательном состоянии и попыталась вытащить его на улицу. Им оказался гражданин 1981 года рождения, самовольно проникнувший в данное домовладение», — уточнила официальный представитель.


До прибытия скорой помощи работники МЧС проводили реанимационные мероприятия, однако прибывшая бригада медработников констатировала смерть мужчины.


Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожены постельные принадлежности, повреждено имущество в жилой комнате.


Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

БелТА
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Места: Рогачев (768)

Метки: Происшествия (13903)

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