Под Рогачевом столкнулись два грузовика, водителя из авто доставали спасатели — фото, видео

  • 30 января 2019, 15:09
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Сегодня в первой половине дня в Рогаческом районе столкнулись два грузовика. Оба водителя пострадали, они оказались зажаты в машине.

Как сообщили в МЧС, 59-летнему водителю помогли выбраться очевидцы. Второго водителя, 24-летнего мужчину, освобождали спасатели с помощью специального оборудования.

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в районную больницу.









gomel.today
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Места: Рогачев (766)

Метки: Авто (6315), Область (6449), Происшествия (13850)

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