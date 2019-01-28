Когда поезд подъехал, мужчина сделал шаг вперед. В Рогачеве местный житель погиб под колесами товарного состава

Происшествие произошло в субботу около 23.00 на железнодорожной станции Рогачёв.

По данным заместителя начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Рогачёвского РОВД Дениса Синицына, 47-летний житель нашего города попал под товарный поезд, который двигался транзитом, без остановок через станцию Рогачёв. Как пояснил машинист, он заметил мужчину рядом с железнодорожными путями и начал подавать сигналы. Но тот не отреагировал. Как только поезд подъехал к переходу, мужчина сделал шаг вперёд.

С переломом основания свода черепа пострадавший был доставлен в центральную районную больницу. Спустя некоторое время он умер.

Со слов машиниста, рогачёвец разговаривал по мобильному телефону. Всю картину произошедшего восстанавливают правоохранители.