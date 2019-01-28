В Рогачеве пропал ребенок. Его нашли на жлобинской трассе после ночи, проведенной в сарае
- 28 января 2019, 13:18
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Люди в материале: Николай Барсуков (1), Руслан Габрилев (75)
Места: Рогачев (765)
Метки: Происшествия (13830)
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