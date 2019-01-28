В Рогачеве пропал ребенок. Его нашли на жлобинской трассе после ночи, проведенной в сарае

Заявление о пропаже ребенка поступило вечером 18 января.

В милицию обратилась приемная мать и сообщила, что 14-летний мальчик не вернулся домой из школы. По словам женщины, это уже не первый случай, когда приемный ребенок сбегает из семьи.

— В состав оперативной группы, прибывшей по адресу проживания подростка, вошел старший эксперт экспертно-криминалистического сектора по Рогачевскому району Жлобинского МРО Николай Барсуков. На месте происшествия специалист отобрал биологические образцы для поисков пропавшего ребенка, — рассказал официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

На следующий день, в субботу, майор юстиции возвращался на автомобиле из Жлобина, где был по личным делам. На участке между Жлобином и Рогачевым заметил похожего по ориентировке мальчика. Тот шел по противоположной стороне дороге. Николай Николаевич остановился и подошел к несовершеннолетнему, чтобы развеять догадки. Незнакомец действительно оказался тем самым пропавшим школьником. Как выяснилось, он провел ночь в сарае, сильно замерз.

Эксперт усадил беглеца в машину, привез в Рогачев и передал в руки милиционеров. Отдел внутренних дел Рогачевского райисполкома готовит благодарность старшему эксперту, который помог в розыске пропавшего ребенка.