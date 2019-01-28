Жителя Рогачевского района арестовали сразу за воротами колонии, из которой он вышел, отбыв предыдущий срок

Два с половиной года пробыл за решеткой 52-летний мужчина. В свое время он тянул из дачных домов всё, что плохо лежит, от продуктов до столовых приборов. Однако долгожданное освобождение было омрачено: сразу за воротами колонии его ждали оперативники, чтобы... отправить в ИЗО.

В 2016 году мужчина попался на дачных кражах, однако во всех грехах сознаваться был не намерен. Именно данный факт и привел к сложившейся ситуации.

Выяснилось, что 5 лет назад, в апреле 2013 года, он украл садовый инвентарь из дачного дома. Но, как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, неопровержимые доказательства о причастности рецидивиста к краже появились лишь накануне его освобождения.

Поэтому 23 января под Мозырем под воротами колонии жителя деревни Старый Мазолов встречали оперативники РОВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а пока мужчине предстоит провести некоторое время в ИЗО.