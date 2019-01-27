«Папа Глеба приподнял Куценко и кинул его об пол, а после ударил ногой по спине». В суде по делу против мужчины, избившего ребенка в Рогачеве, свидетелями выступили дети. Самому старшему — 14 лет

В начале сентября прошлого года в Рогачеве на спортплощадке произошел инцидент, который не смог оставить никого равнодушным — пьяный муж местной чиновницы избил ребенка на детской площадке. Свой поступок он оправдывал тем, что ему пришлось заступиться за своего ребенка. На первом судебном заседании свою вину мужчина признал частично. Выслушав обе стороны конфликта, суд перешел к допросу свидетелей — детям, которые были в тот момент на площадке, самому старшему 14 лет.

Напомним, вечером 8 сентября в одном из микрорайонов завода «Диапроектор» в Рогачеве, на детской спортивной площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. По словам мамы мальчика, сына домой привели дети со двора. Ребенок был напуган, в ссадинах, без майки. Родители сразу же обратились в милицию с заявлением. После ребенка доставили во взрослую больницу в приемное отделение.





Старший следователь Рогачевского районного отдела, рассмотрев материалы уголовного дела, которое занимает больше 400 листов, установил: «Дмитрий Ш., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, используя надуманный повод, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, проявляя бахвальство и пьяную удаль, выражаясь в адрес несовершеннолетнего К., нанес не менее одного удара ногой по туловищу, нанес неустановленное количество ударов руками и ногами по различным частям тела К.». В конце декабря было возбуждено уголовное дело, а 23 января начались судебные слушания.

На первом судебном заседании свою версию произошедшего рассказали обе стороны конфликта: пострадавшая сторона — родители Наталья и Василий Куценко вместе с 13-летним сыном Данилой, и обвиняемый в хулиганстве 41-летний Дмитрий Шевченко. Свою вину мужчина признает частично, не отрицает, что выпивал в тот день, но вместе со своим защитником настаивает, если бы он избил его, как рассказывают свидетели, он бы не смог встать с земли, но ребенок уехал домой на велосипеде.

На втором заседании суд приступил к опросу свидетелей. Это ребята, которые были на площадке. Некоторые из них не знакомы с Шевченко лично, но посещали спортивные тренировки вместе с его сыном Глебом, за которого якобы заступился отец, когда во время игрового момента дети не поделили мяч.

Несмотря на то, что каждый ребенок увидел ситуацию по-своему, они в один голос рассказывают судье, что мужчина на футбольном поле вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Пересказать дословно все свидетельские показания невозможно, поэтому «Сильные новости» публикуют частичную подборку со слов ребят:

«Куценко зацепил Глеба, в этот момент он заплакал. Папа Глеба попросил у меня мяч и бросил в сторону Куценко, но не попал. Тогда папа Глеба начал ругаться и говорить, чтобы он подошел к ним, но он не подходил. Тогда папа Глеба побежал в сторону Куценко, который стоял к нему лицом, и сделал замах ногой. Удар пришел по телу, куда именно я не видел, но он упал на ягодицы, а потом на спину. После чего я видел, как папа Глеба делал замах ногой в сторону Куценко и наносил удар».

«Данила случайно попал по ноге Глеба. Хотел ударить по мячу, но промахнулся. Глеб упал, потом встал. После показал своему отцу, кто его ударил. Его папа сначала ударил ногой по мячу в сторону Куценко. А потом пошел к нему и ударил его, Куценко упал. Мужчина ударил его 5-6 раз. На поле приходили люди и просили его не бить ребенка. Я видел, как папа Глеба держал Куценко за майку и бил его по шее. Потом поднял его и кинул 2 раза, потом ушел, вернулся и ударил ногой. Я не видел как он бил его первый раз, видел только второй... На поле пришла женщина и стала говорить мужчине „Успокойся. Не бей, он же еще ребенок!“ Она взяла мужчину за руку и увела его. Я видел царапины и синяки, майка была порвана. Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, поэтому я решил, что он был пьян».

«Мы играли в футбол, я был в команде с Глебом. Его папа сказал, если нам забьют гол, то нам будет хана. Когда во время игры были нарушения с нашей стороны, папа Глеба делал так, что команда Куценко все равно была виновата. Он брал мяч и выкидывал его за пределы поля. Во время игры он постоянно нецензурно выражался. Когда Данила вел мяч, чтобы забить нам гол, он попал ногой по голени Глеба. Глеб заплакал, ушел за пределы поля, но не ушел с площадки. Папа Глеба взял мяч, выкинул его в сторону, и пошел к Куценко. Ударил его ногой в живот. Потом он бил его руками. Я находился в 10-15 метров от них. Папа Глеба приподнял Куценко и кинул его об пол, а после ударил его ногой по спине».

Сторона обвиняемого считает, что дети-свидетели пытаются оговорить Шевченко — все дети из одного класса и одной команды. К слову, не только на суде, но и до начала судебных разбирательств семья Шевченко предпринимала попытки привлечь вторую сторону за клевету. Жена Дмитрия Шевченко, местная чиновница, написала заявление в милицию на маму пострадавшего мальчика за клевету после публикаций подробностей инцидента на портале «Сильные новости». Сам Дмитрий прислал сообщение в редакцию, где пообещал, что после завершения суда постарается привлечь редакцию к ответственности по статье 188 «Клевета».

Следующее судебное заседание по уголовному делу об избиении ребенка на спортивной площадке в Рогачеве состоится 1 февраля, планируется выслушать оставшихся свидетелей перейти к прению сторон.

«Сильные новости» будут следить за развитием событий.