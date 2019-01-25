В Рогачеве ребенок прокатился на тюбинге с горки и упал в промоину в Днепре

Пятилетний мальчик едва не утонул, катаясь на тюбинге со склонов Днепра.

На место катания, где обычно проводится Купалье в Рогачеве, малыш пришел вместе со отцом. Он достал санки-ватрушку из багажника, а мать ребенка осталась в машине. В какой-то момент малыш, возможно, случайно, оказался на тюбинге и покатился под гору. На беду внизу прямо под склоном в реке образовалась промоина.

Отец побежал спасать малыша, но догнать санки оказалось непросто. Мальчик вместе со спортивным снарядом очутился в реке и его понесло течением. По счастью, выбраться отцу с ребенком помог мужчина, который был рядом на горке.

— Я находился в шоковом состоянии и не поблагодарил его. Хочу сейчас сказать ему огромное спасибо. Это героический поступок, на который способен не каждый, — передает слова отца рогачевская газета «Свабоднае слова». Напомним, что недавно в Могилеве катание на самодельном тюбинге (автомобильной камере) закончилось настоящей трагедией — молодой парень скатился с горки, въехал в фонарный столб и скончался от удара.