Под Рогачевом милиционер подвез угонщика прямо в руки ГАИ

Горе-преступник буквально сам сел в автомобиль к сотруднику Кормянского РОВД, который после службы ехал в Рогачев к родителям.





18 января, закончив службу, прапорщик ехал в Рогачев. По дороге он встретил мобильный пост ГАИ, где и узнал об угоне в родном городе. Через некоторое время ему попалась на обочине подозрительная легковушка, о которой он сообщил на пост. А недалеко от авто он подобрал попутчика.

Сотрудники ГАИ проверили машину. Оказалось, что ее они и искали. Узнав об этом, прапорщик заподозрил случайного попутчика, как оказалось, не зря. Коллеги из ГАИ незаметно обогнали милиционера и остановили его авто якобы для проверки документов, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Его и пассажира попросили выйти из транспорта. Попутчик стал возмущаться и рассказывать, что едет он от бабушки, чем только подтвердил подозрения. Осознав, что он влип, горе-угонщик сознался в преступлении