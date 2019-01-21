«Как до нас доедут автолавки и скорая помощь?» В Рогачевском районе деревни попали в снежный плен, местные жители бьют тревогу

Жители небольших сёл говорят, что дороги плохо чистят рабочие.

— Проедут с приподнятым ковшом, посыплют дороги песком — и уехали, — рассказывает жительница деревни Балабы.

В Старосельском сельисполкоме такие обвинения отвергают.

— Если мы что-то упускаем, особенно в отдалённых населённых пунктах, то люди звонят и рассказывают о проблеме. Мы перезваниваем начальнику ДРСУ-154, и дороги оперативно чистят, — рассказали в исполкоме «Свободному слову».

Дорожники так же утверждают, что работают в две смены. А пока не ясно кто виноват, люди, оказавшись в снежном плену, опасаются, что к ним могут не доехать не только автолавки, но и скорая помощь. Среди местных жителей много пожилых людей и дороги, занесенные снегом, могут привести к большой беде.