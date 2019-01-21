В Рогачеве столкнулись два авто, в результате госпитализирован 5-летний ребенок

  • 21 января 2019, 13:44
  • 756
  • 0


В минувшую пятницу в Рогачеве столкнулись Jeep Grand Cherokee и Nissan Terrano. Водители не пострадали, но досталось 5-летнему малышу, ехавшему на заднем сидении в одном из авто.

Как сообщили в УВД, Jeep Grand Cherokee при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества и столкнулся с Nissan.

В Nissan на заднем сидении в детском автокресле сидел 5-летний ребенок, который пострадал в аварии. Его госпитализировали в районную больницу.

Проводится проверка.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Рогачев (757)

Метки: Авто (6278), Область (6417), Происшествия (13772)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров