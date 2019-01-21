В Рогачеве столкнулись два авто, в результате госпитализирован 5-летний ребенок

В минувшую пятницу в Рогачеве столкнулись Jeep Grand Cherokee и Nissan Terrano. Водители не пострадали, но досталось 5-летнему малышу, ехавшему на заднем сидении в одном из авто.

Как сообщили в УВД, Jeep Grand Cherokee при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества и столкнулся с Nissan.

В Nissan на заднем сидении в детском автокресле сидел 5-летний ребенок, который пострадал в аварии. Его госпитализировали в районную больницу.

Проводится проверка.