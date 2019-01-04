На дом даже вешали паспорт капремонта, но дело так и не сдвинулось. В Рогачеве жильцы сами ремонтируют подъезд, а коммунальники не смогли даже толком поменять окна

  • 04 января 2019, 11:54
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24-й дом по улице Гомельской даже включали в перечень объектов капитального ремонта, вешали паспорт, но, так и не дождавшись каких-то действий, жильцы взялись за дело сами.

Соседи скинулись по 115 рублей с квартиры и взяли на себя большую часть работ. Коммунальникам остались такие детали ремонта, как восстановление и замена окон, ремонт козырьков над подъездами и тому подобное.

В итоге, после томительного ожидания, специалисты приехали без предупреждения, вставили окна и забили их наглухо. Активные жильцы даже не успели помыть стекла, пишет «Свабоднае слова».

Надежда увидеть отремонтированные козырьки у жильцов злосчастного дома слабеет. «Мы ещё доску для объявлений заказывали, но будет ли она?» — задается горьким вопросом местный житель.




gomel.today
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Места: Рогачев (755)

Метки: Общество (32821)

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