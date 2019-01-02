Парень из Рогачева завоевал титул Best Prince в международном конкурсе красоты

  • 02 января 2019, 09:13
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Рогачёвец Артём Уланов вновь стал объектом внимания мировой общественности, покорив жюри очередного международного конкурса. На этот раз наш земляк завоевал титул Best Prince в конкурсе моделей Best Model of the World — 2018 в Турции.

После отборочного кастинга для участия в международном конкурсе красоты Best Model of Europe — 2018 Артём в составе белорусской команды успешно представил нашу страну в финале состязания в Испании. Результатом стали титул Mister Tropics и, разумеется, минута славы на итальянском телевидении и страницах европейских журналов.


Затем региональные представители конкурса в нашей стране отобрали перспективного и талантливого молодого человека для участия в конкурсе в Стамбуле. И не прогадали!


Ни отличная подготовка всех кандидатов, ни уровень соперников, среди которых и состоявшиеся модели, и обладатели титулов других конкурсов красоты, не стали для рогачёвца преградой на пути к новому титулу. И это при том, что среди 30 конкурентов единственный представитель Беларуси был самым молодым.



К слову, Артём отнюдь не новичок в модельном бизнесе. За плечами у парня несколько лет обучения в модельной студии «Арт-Мода», участие в белорусской творческой команде VIP Prestige.

Нельзя не отметить и помощь рогачёвцев. Елена Шишова, директор средней школы № 6, в которой учился Артём, классный руководитель Ирина Шаповалова и весь коллектив школы помогли в подготовке к конкурсу, а руководитель образцового ансамбля танца «Медуніца» Поболовской детской школы искусств Юлия Козлова приложила руку к созданию образа в национальном костюме.


За победой в Турции последовала ещё одна награда. Итальянский дизайнер модной одежды, владелец сети магазинов Wild West Розарио Стагно, он же президент международного конкурса красоты, предложил Артёму участвовать в показах его одежды.

Теперь у рогачёвца есть шанс покорить Европу, а при желании и весь мир. 






Татьяна Макаренко, Свабоднае слова
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