Снегоапокалипсис. Жители Рогачева слепили во дворе многоэтажки больше 50 снеговиков — видео
- 29 декабря 2018, 17:42
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В Волотове погибла двухнедельная малышка. По предварительной информации, её раздавило диваном
Нашли зажатой спинкой дивана, но официальной версией будет внутриутробная инфекция. Подробности смерти девочки в Волотове
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