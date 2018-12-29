Снегоапокалипсис. Жители Рогачева слепили во дворе многоэтажки больше 50 снеговиков — видео

Вчера вечером в Рогачеве во дворе дома по улице Гоголя царило поистине новогоднее настроение: кто-то слепил больше 50 снеговиков.

Предположения была разные. Некоторые шутили, что это дело рук коммунальщиков: «Решили не вывозить снег, а оставить его на месте в виде снеговиков!» Другие склонялись к мнению, что это работа влюбленного парня, который дожидался, пока его девушка соберется.

Но все оказалось несколько иначе. Праздничное настроение создавали два парня и 4 девушки, в чем они и признались в местном паблике.

Начинания ребят пользователи соцсетей оценили по достоинству. Не исключено, что кто-то из них решит последовать примеру и удивит соседей забавными снеговиками.