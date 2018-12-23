Возбуждено уголовное дело по ДТП с тремя погибшими в Рогачевском районе

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля «Ниссан» — участника лобового ДТП с тремя погибшими в Рогачевском районе, сообщили БелТА в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Авария произошла 22 декабря на автодороге Жлобин — Рогачев вблизи деревни Лучин. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ниссан» на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ауди». В результате аварии три женщины, пассажирки автомобиля «Ниссан», скончались.





Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП или тех, у кого сохранилась запись видеорегистратора, отражающих обстоятельства аварии, по телефонам (44) 772-75-45, (29) 345-29-37.