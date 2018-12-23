Фотофакт: в аварии под Рогачевом погибли три женщины

  • 23 декабря 2018, 09:26
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Вчера в Рогачевском районе недалеко от деревни Лучин произошла страшная авария, унесшая жизни трех человек.

Как сообщили в Следственном комитете, ДТП случилось на автодороге Жлобин-Рогачев. По предварительной информации, Nissan на закруглении дороги выехал на «встречку» и врезался с Audi.

Три пассажирки Nissan скончались.





gomel.today
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Места: Рогачев (752)

Метки: Авто (6163), Область (6329), Происшествия (13580), Главное (6632)

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