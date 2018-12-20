В Рогачеве жильцы квартиры с дорогим ремонтом не пускали коммунальщиков для замены труб. Дело дошло до суда

Рогачевским коммунальщикам пришлось через суд добиваться доступа в квартиру для проведения капитального ремонта.

За месяц до начала капремонта КЖЭУП, как и положено, провели собрание с жильцами. Рассказали о видах работ и ознакомили с проектно-сметной документацией, заключили договоры, пишет «Портал коммунальной грамотности».

— Люди были рады предстоящему ремонту, который начался в мае нынешнего года и должен был быть закончен в августе, — рассказывает начальник производственно-технического отдела КЖЭУП «Рогачев» Наталья Демянчук. — О проводимых работах и необходимости предоставить доступ в жилье, информировали заблаговременно с помощью объявлений на дверях подъездов. С жильцами заключены соответствующие договоры, все шло по плану, пока не возникла проблема с доступом в помещения и к инженерным сетям. Уговоры не помогли. В ход пошли заказные письма с претензией и разъяснением, подкрепленным выдержкой из законодательства.







В результате тяжбы сроки работ были увеличены на два месяца. Сначала в доступе рабочим отказали жильцы трех квартир. Они утверждали, что самостоятельно произвели замену коммуникаций.

— Они поменяли частично трубы только канализации, для горячей и холодной воды коммуникации остались прежние, не была сделана необходимая разводка, не говоря уже о том, что из-за этого нельзя было выполнять работы и в соседних квартирах по спаренному стояку, — разъясняет ситуацию Наталья Демянчук. — Ранее в доме была тупиковая система горячего водоснабжения, а сейчас мы выполнили работы по устройству рециркуляции, что позволяет сразу получить горячую воду из крана, без длительных сливаний. Поэтому и потребовалось протягивать по стояку дополнительную трубу. Об этом просили сами жильцы на собрании перед капремонтом, для чего потребовалось даже вносить изменения в проект. На месте мы еще раз объяснили ситуацию.

В результате, стоять на своем остались жильцы только одной квартиры. Из-за спаренной системы канализации страдали их соседи по стояку, получать доступ в апартаменты пришлось через районный суд. Затем апелляцию жильцов рассмотрел суд областной и в декабре рабочие принялись за капремонт.