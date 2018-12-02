В Рогачевском районе предприятие переплатило за запасные части 24 тысячи рублей. Расточительство выявили контролеры

При проверке ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» специалисты Комитета госконтроля Гомельской области установили, что на запчасти к автотракторной технике и спецтехнике предприятие потратило в январе — июне нынешнего года 52 тысячи рублей. 13 тысяч рублей ушли на приобретение запчастей белорусского производства и 39 тысяч рублей — импортного. Приобретены запчасти были у индивидуального предпринимателя.

Контролеры проанализировали ситуацию на рынке запчастей и пришли к выводу:

— Закупка через посредника производилась по ценам, в 2–3 раза превышающим цены заводов-изготовителей и первого импортера или их официальных представителей. В результате ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» переплатило более 24 тысяч рублей, или почти половину затраченной суммы. Как установлено, договор на закупку с индивидуальным предпринимателем Рогачева был заключен без изучения всего круга поставщиков необходимых запчастей и цен на них.

Выяснилось также, что предприниматель закупил запчасти у первого импортера и в этот же день перепродал их лесхозу с 2—3-кратной наценкой. В области рынок запчастей к белорусской автотракторной технике представлен многочисленными представительствами производителей, в том числе райагросервисами и ОАО «Гомельоблагросервис», у которых ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» не посчитал нужным уточнить стоимость запчастей.

— На вопрос, что помешало лесхозу купить эти же запчасти в два раза дешевле у первого импортера или региональных представителей, директор сослался на чрезвычайную ситуацию и отсутствие времени на изучение рынка, — замечает председатель Комитета госконтроля Гомельской области Александр Атрощенко.

Материалы проверки контролеры передали в Рогачевский РОВД, чтобы там им дали правовую оценку.