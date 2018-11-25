«Будьте осторожны в аварийной ситуации!» В Рогачеве треснул многоквартирный дом
- 25 ноября 2018, 15:31
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Места: Рогачев (746)
Метки: Происшествия (13417), Область (6231)
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