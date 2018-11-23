В Рогачеве автомобилист сбил женщину-пешехода, а потом скрылся с места аварии

Сегодня в Рогачеве на улице Смидовича около 07:30 утра неизвестный водитель во время поворота налево в сторону улицы Кирова наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая женщина получила тяжкие телесные повреждения, а водитель скрылся с места ДТП, сообщает УВД.

Всем, кто располагает информацией о наезде или видел легковушку, которая имеет повреждения спереди, просят сообщить в Рогачевский РОВД по телефонам: +3752 29 6083902 или +375 2339 41249.