Как российские чиновники «кинули» рогачевских дорожников. ДСУ № 1 Рогачева судится с властями Липецка

  • 23 ноября 2018, 10:56
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«Дорожно-строительное управление № 1» из Рогачева судится с администрацией Липецка, чтобы получить деньги за ремонт местных дорог.

По подсчетам Генпрокуратуры Беларуси, контрагенты за рубежом задолжали белорусским предприятиям 450 млн долларов. В эту сумму нередко входят и неплатежи государственных заказчиков в России.

В середине ноября Арбитражный суд Липецкой области обязал Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка выплатить рогачевским дорожникам за оказанные услуги 505 933 российских рублей (вместе с судебными издержками). Но ответчик просил в суде не удовлетворять требования истца и у липецких чиновников еще есть возможность подачи апелляции. Так что ставить точку в деле возврата денег рано.

Как следует из материалов дела, договор подряда, выполнения условий которого добивается белорусский истец, был заключен в конце 2017 года между ОАО «ДСУ № 1 г.Рогачев» и Муниципальным казенным ремонтно-строительным дорожным предприятием. В его рамках белорусский подрядчик отсыпал несколько улиц города асфальтобетонной крошкой. А завершив работы и подписав акты о приемке выполненных работ, оплаты не дождался. По условия договора заказчик должен был перечислить деньги на счет подрядчика в пятидневный срок.

Проблемы с оплатой возникли из-за реорганизации заказчика. Сначала город не отказывался от погашения долга, но настаивал, чтобы вопрос решался в судебном порядке. По первому решению Арбитражного суда Липецкой области, принятому в сентябре этого года, требования рогачевских дорожников были полностью удовлетворены. Был выдан исполнительный лист на взыскание задолженности с правопреемника заказчика. Но, оказалось, что у него на счету нет ни денег, ни имущества, которое можно продать. «ДСУ № 1г. Рогачев» вновь обратилось в суд, требуя в субсидиарном порядке взыскать долг с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка «за счет средств казны муниципального образования». Однако местные чиновники поменяли позицию и во время слушаний представитель департамента уже просил суд отказать рогачевцам в иске.

Проблема внушительной внешней просроченной дебиторской задолженности белорусских субъектов хозяйствования, которая составляет около 450 млн долларов, обсуждалась в конце октября на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Беларуси в Москве. Как отметил тогда заместитель генпрокурора Беларуси Александр Лапшин, образование внешней просроченной дебиторской задолженности «нередко вызвано недобросовестными действиями контрагентов».




Николай Витовт, Завтра твоей страны
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Места: Рогачев (744), Липецк (7)

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