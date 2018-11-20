Намеренно или случайно? В Рогачевском районе браконьер обстрелял рейдовую группу

Ночью в Рогачевском районе рейдовая группа повстречалась с браконьером. По всей видимости, охотник планировал сделать ноги и потому выстрелил в сторону проверяющих. Однако побег не удался.

БелТА сообщает, что при мужчине обнаружили тепловизор, фонарь, пулевые патроны и... три куницы. Не спасло его и то, что при себе имелась путевка на пушнину, потому как он находился на территории другого района, да и охота в темное время суток запрещена. Оправдаться тем, что заблудился, тоже не удалось: выдал навигатор.





Трех куниц оценили в Br2,6 тыс, чуть больше 1200$. Умышленно стрелял в сторону проверяющих или случайно, выяснит следствие. От этого и зависит, отделается охотник штрафом или последует более серьезное наказание. Проводится проверка.

Напомним, в Гомельском районе на минувшей неделе также был задержан охотник, напугавший своими выстрелами местную жительницу. Выяснилось, что около деревни мужчина увидел зайца и выстрелил, но не учел, что находиться с заряженным ружьем вблизи населенного пункта нельзя. Не исключено, что застреленный заяц очень дорого обойдется охотнику.