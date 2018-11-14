Прокурор попросил приговорить бравшего взятки топ-менеджера рогачевской «сгущенки» к 7 годам

Сегодня в суде Центрального района Гомеля состоялись судебные прения по так называемому делу о пяти процентах, в котором замешан заместитель директора Рогачевского МКК и представитель одной из столичных фирм. Прокурор просит приговорить обвиняемых к 7 и 3 годам лишения свободы соответственно.

Бывшему руководителю рогачевского предприятия прокурор просит назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет.

Второго обвиняемого — 38-летнего Виталия Моргунова, который сейчас находится под подпиской о невыезде, — гособвинитель предложила заключить под стражу в зале суда и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы также в колонии усиленного режима.

В последнем слове он сказал, что свою вину признает, чистосердечно раскаивается и надеется на справедливый приговор.

— Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, со мной такое происходит впервые. Я потерял все — уважение, авторитет у родных, близких, коллег по работе. И это для меня огромное наказание.

Заместитель генерального директора ОАО «Рогачевский МКК» Иван Астапович находится под стражей с 16 июня. Тогда же завели дело и в отношении ведущего специалиста минского ООО «Химлюкс» Виталия Моргунова. Первый, по версии следствия, брал взятки, второй их давал. Летом их обоих задержал КГБ.

Предприятие «Химлюкс» продавало Рогачевскому МКК моющие средства, но рассчитывался комбинат с частной фирмой несвоевременно. Замдиректора пообещал представителю компании, что предприятие рассчитается, — но за вознаграждение в размере 5% от каждого такого перевода. Моргунов согласился. Правда, с одним условием: с момента просрочки договора должно было проходить не более 20 дней. Если оплата затягивалась, то 5% Астаповичу уже не причитались.

Подобных встреч состоялось около десяти. Всего, по версии следствия, Моргунов передал Астаповичу более 11 тысяч рублей.

Но в суде обвиняемые эти цифры опровергают — говорят, что суммы были в два раза меньше. Тем не менее прокурор считает, что обвиняемые это делают намеренно, чтобы избежать ответственности за совершение тяжкого преступления ввиду отсутствия крупного размера взятки. Показания Моргунова в суде гособвинитель попросила признать недостоверными и положить в основу обвинительного приговора показания, данные им во время первоначального допроса, где он сам называл более внушительные суммы передаваемых им Астаповичу денег.

Также в деле Астаповича фигурирует взятка от представителя еще одной столичной фирмы — в размере 1500 долларов, якобы за помощь с участием в закупках жести для нужд МКК. Однако по этому эпизоду бывший топ-менеджер все отрицает: «Встречался, но денежных средств от него не получал».

Его адвокат сегодня также просила суд не квалифицировать этот эпизод как взятку, полученную повторно. Астапович, сообщила суду защитник, к поставкам жести имел опосредованное отношение и не мог вмешиваться в проведение торгов и влиять на их результаты, а следовательно, и смысла брать взятку не было.

19 ноября с последним словом выступит Иван Астапович. После этого обвиняемым огласят приговор.