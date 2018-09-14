«Да ты знаешь, кто я такой?» Ребёнка на детской площадке избил муж местной чиновницы — подробности инцидента в Рогачеве

Конфликт на спортивной площадке, в результате которого мужчина избил 12-летнего мальчика, буквально разделил небольшой город Рогачев на два лагеря. Одни защищают мужчину, который в свою очередь вступился за сына. Другие не находят никаких оправданий случившемуся, ведь второй мальчик до сих пор находится в больнице. Что же все-таки случилось на спортивной площадке?





Напомним, вечером 8 сентября в Рогачёве в одном из микрорайонов завода «Диапроектор» на детской площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. Об этом в правоохранительные органы сообщила мама мальчика Даниила, Наталья. Мы связались с ней, чтобы узнать подробности случившегося.





По словам женщины, Даниила домой привели дети со двора. Ребенок был напуган, в ссадинах, без майки. Родители сразу же обратились в милицию с заявлением. После ребенка доставили во взрослую больницу в приемное отделение. Восстанавливая события того вечера, Наталья рассказывает, что ее сын вечером играл в футбол с друзьями на спортивной площадке. Позже на нее пришли трое взрослых — двое мужчин и одна женщина с рыжими длинными волосами. Дети, которые в тот момент были на поле, позже рассказали родительнице, что мальчишки на поле просто играли.





В одной из социальных сетей в группе «Признавашки Рогачев» мальчик по имени Максим, который в тот момент тоже играл на поле, рассказал свою версию произошедшего: «Все началось с того, что Даник выбил наш мяч за пределы поля. Этот мужчина стоял в воротах, с нами играл его сын. Начинали играть, все нормально было, только все ребята нападали на нас с мячом толпой, и когда Даник получил мяч, вся толпа напала на него. Он начал бить и случайно попал по Глебу, это сын этого мужчины. Глеб отошел в сторону, Даник извинился. Даник забил гол тому мужчине, а через время мужчина начал бить мячом прямо в Даника, а когда не попал, налетел на него с кулаками».





«Дети же не могут врать! — Женщина даже спустя 5 дней после случившегося не может спокойно говорить, ее голос трясется, буквально через пару минут разговора она начинает плакать. — У Даника на лице был след от его ноги! Как можно было так бить ребенка?! Мой сын до сих пор не спит по ночам, кричит во сне. Ему первые дни даже говорить об этом было страшно. Дети сказали, что эта компания после драки сказала "Пошли пиво попьем" и ушла».





Наталья рассказывает, что в тот же день они прошли освидетельствования на побои и зафиксировали все синяки, ушибы и ссадины: «Нам почему-то в милиции сказали сделать это после лечения. Но мы конечно же «сняли» побои в первый же день. Ведь мой сын в больнице уже 5 дней. Конечно же, за это время многие синяки сошли. Мы специально сделали фотографии и майки порванной, и всех синяков, чтобы потом не говорили и не писали в интернете, что мы все придумали. Милиция делала очную ставку и свела нас лицом к лицу. Он, когда нас увидел, начал кричать «Да ты знаешь кто я такой?».





На данный момент пострадавший мальчик находится в больнице. Его физическое состояние приходит в норму. Мама Наталья рассказала, что у мальчика до сих пор болит поясница, врачи сказали, что это ушиб. На днях Даник прошел обследование у невролога. Врач установил диагноз «Острая реакция на стресс». Такие выводы были сделаны, основываясь на состоянии ребенка: мальчик плохо спит, кричит по ночам, до сих пор находится в подавленном состоянии. Мама все эти дни круглосуточно находится рядом с ребенком.





Мы также попытались связаться и со второй стороной конфликта. «Сильные Новости» нашли мужчину, которого обвиняют в избиении 12-летнего мальчика. Виктор Ш. и его жена Виктория Ш. проигнорировали нашу попытку взять у них комментарий. Мы неоднократно пытались дозвониться на рабочее место Виктории Ш., чтобы узнать подробности того вечера, ведь как утверждают некоторые местные жители, Виктор заступился за своего сына Глеба, которого Даник ударил по ногам. К слову, Виктория Ш. занимает руководящую должность в одном из местных ДК, но целые сутки трубку на рабочем месте так никто и не взял. Надо отметить, что еще в мае прошлого года женщина работала главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Рогачевского райисполкома. Эти же вопросы мы попытались задать родственникам Виктора и Виктории, но все наши сообщения были прочитаны и проигнорированы.

«Сильные новости» будут следить за ходом разбирательства этого дела.