В Рогачёве на детской площадке мужчина избил 12-летнего мальчика, ребенок в больнице
- 11 сентября 2018, 18:49
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Места: Рогачев (722)
Метки: Происшествия (12867), Область (5935)
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