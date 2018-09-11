В Рогачёве на детской площадке мужчина избил 12-летнего мальчика, ребенок в больнице

Вечером 8 сентября в Рогачёве в одном из микрорайонов завода «Диапроектор» на детской площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. Об этом в правоохранительные органы сообщила мама потерпевшего.

Ребенок сейчас находится в больнице. Угрозы жизни нет. Проверкой занимается милиция. Предварительно в произошедшем могут усматриваться признаки хулиганства. Но пока правовой оценки случившемуся ни одно ведомство не давало.

По данным официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, в субботний вечер 8 сентября ребята играли в футбол на детской площадке. В этот момент подошёл мужчина с 7-летним сыном и предложил подросткам поиграть в футбол вместе. В результате произошёл конфликт: 12-летний подросток ударил 7-летнего мальчика. Мужчина в ответ нанёс телесные повреждения подростку. После чего оба несовершеннолетних были доставлены в центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Рогачёвского РОВД проводят проверку по данному факту. Назначены необходимые экспертизы, собираются сведения, проводится опрос очевидцев, чтобы дать реальную правовую оценку в действиях данного гражданина.