На Рогачёвщине школьника укусила гадюка, годовалый ребёнок проглотил батарейку

В Рогачёвском районе резко увеличилось количество случаев детского травматизма. Только за одну неделю было 8 обращений в районную больницу. Медики убеждены, что многих травм можно было бы избежать, если бы родители пристально следили за детьми, напоминали им о правилах безопасного поведения.

— Ситуация с детским травматизмом действительно напряженная, — отмечает заместитель главного врача Рогачёвской центральной районной больницы Валентина Чеванькова. — Характер травм, получаемых детьми, разнится в зависимости от их возраста. Дети дошкольного возраста больше подвержены так называемым бытовым травмам, то есть тем, которые можно получить дома, на прогулке, на даче, в путешествии. И поскольку в летние месяцы дети большую часть своего времени проводят на свежем воздухе, то опасность травм возрастает. Несмотря на все предупреждения, родители по-прежнему проявляют крайнюю невнимательность по отношению к своим чадам, что доказывают последние случаи.

Так, на прошедшей неделе ребёнок 2017 года рождения проглотил батарейку. В результате был срочно госпитализирован в областную больницу. А в Великой Крушиновке 13-летнего мальчика укусила гадюка, затаившаяся в огороде. По-видимому, он попытался к ней приблизиться. Мальчику была оказана своевременная медицинская помощь. Ребёнок 2005 года рождения наступил на грабли и получил травму ноги. Много падений ребят с качелей, а также велосипедных травм. Часто дети катаются на велосипедах без защитной экипировки.

— Родители должны быть бдительными, они несут ответственность за своих детей, — подчеркивает Валентина Владимировна. — Хочется ещё раз напомнить уважаемым мамам и папам о том, что опасные предметы необходимо убирать. Это хрустальные вазы, аквариумы, посуда, тяжелые книги, мобильные телефоны и многие другие предметы, до которых ребенок может с легкостью дотянуться и опрокинуть на себя. Скатерти также нужно снимать со столов, так как дети очень часто, потянув за один край, сбрасывают их на пол, а значит и на себя все, что лежит на столе. Нагревательные электроприборы следует убирать подальше. Неисправные электророзетки и электропроводка также могут быть крайне опасны для ребёнка. Чистящие средства, кислоты, щелочи, эссенции, лаки, краски, лекарства должны храниться в недоступном для ребёнка месте. Если ребёнок находится на кухне, не следует подпускать его к плите. Кроме того, нужно следить, чтобы он не подходил к лестницам, открытым окнам, предметам, которые могут на него упасть. Конечно, это не означает, что ребёнок не должен иметь возможности самостоятельно двигаться, совершать какие-то действия. Но это можно допускать только под пристальным присмотром взрослых.