Жуткое ДТП в Рогачеве: водитель на высокой скорости сбил на переходе молодого парня – фото, видео

  • 30 августа 2018, 11:05
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Страшное ДТП в Рогачеве в третьем микрорайоне произошло вечером 27 августа примерно в 22-40. Иномарка на высокой скорости сбила переходившего дорогу на пешеходном переходе молодого парня. Тот был немедленно госпитализирован.

Детали происшествия сейчас уточняются. По словам свидетелей, водитель ехал на скорости примерно 100 км. в час.

Стоит отметить, что данный пешеходный переход является одним из самых опасных мест в городе, там дорогу часто переходят дети, а он не оборудован «лежачим полицейским». Между тем, на этом участке, любители гонок часто устраивают «ралли».



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Места: Рогачев (720)

Метки: Авто (5718), Область (5884), Происшествия (12768)

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