В Рогачеве спасатели помогли 4-летнему мальчику, зажавшему ногу в батарее

Вчера днем в Рогачеве 4-летний ребенок зажал ногу в батарее. Родители не смогли самостоятельно справиться с проблемой и обратились за помощью в сотрудникам МЧС.

В пресс-службе рассказали, что в «ловушке» оказалась ступня левой ноги мальчика. Спасатели справились с задачей на «ура»: на данный момент с ребенком все в порядке, в госпитализации он не нуждается.