В Рогачеве спасатели помогли 4-летнему мальчику, зажавшему ногу в батарее

  • 22 августа 2018, 10:18
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Вчера днем в Рогачеве 4-летний ребенок зажал ногу в батарее. Родители не смогли самостоятельно справиться с проблемой и обратились за помощью в сотрудникам МЧС.

В пресс-службе рассказали, что в «ловушке» оказалась ступня левой ноги мальчика. Спасатели справились с задачей на «ура»: на данный момент с ребенком все в порядке, в госпитализации он не нуждается.


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Места: Рогачев (719)

Метки: Общество (31119), Область (5850)

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