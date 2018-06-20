В Рогачевском районе жеребенок провалился в колодец. Понадобилась помощь спасателей

  • 20 июня 2018, 11:46
  • 285
  • 0


Днем 16 июня в деревне Сычман на улице Боровой жеребенок провалился в колодец. Хозяин не смог самостоятельно помочь животному и обратился в МЧС.

Спасатели обнаружили малыша на глубине около двух метров, сообщает МЧС. При помощи хозяйственного пожарного рукава и веревки они извлекли животное на поверхность. Жеребенок не пострадал.






gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Рогачев (702)

Метки: Происшествия (12119), Область (5625)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


Самое читаемое