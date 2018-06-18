Под Рогачевом 60-летний водитель Volkswagen уснул за рулем, выехал на встречку и попал в ДТП

  • 18 июня 2018, 11:12
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В пятницу днем 60-летний мужчина направлялся в сторону Доска в Рогаческом районе. Недалеко от деревни Годилович, водитель уснул за рулем и попал в аварию.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, уснувший водитель Volkswagen Sharan выехал на встречку, где врезался в автоприцеп «Шмитц», буксируемый Volvo.

В результате столкновения водитель получил травмы и госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.


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Места: Рогачев (701)

Метки: Авто (5402), Область (5619), Происшествия (12098)

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