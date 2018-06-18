Под Рогачевом 60-летний водитель Volkswagen уснул за рулем, выехал на встречку и попал в ДТП

В пятницу днем 60-летний мужчина направлялся в сторону Доска в Рогаческом районе. Недалеко от деревни Годилович, водитель уснул за рулем и попал в аварию.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, уснувший водитель Volkswagen Sharan выехал на встречку, где врезался в автоприцеп «Шмитц», буксируемый Volvo.

В результате столкновения водитель получил травмы и госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.