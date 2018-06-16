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ГАИ нашла парня, который катался голым на крыше автомобиля в Рогачеве

  • 16 июня 2018, 13:18
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Вчера мы опубликовали видео, на котором водитель «Опель Тигра» везет на крыше машины парня в одних трусах. Госавтоинспекция нашла «экстремала» — его действиям дается правовая оценка.

В ГАИ установили, что машиной управляла 22-летняя жительница Рогачева, а на крыше авто находился ее знакомый. В УВД сообщают, что сейчас устанавливаются все обстоятельства курьезного случая, после чего действиям водителя и «пассажира» будет дана правовая оценка.


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Места: Рогачев (700)

Метки: Авто (5394), Шапито (494), Область (5608)

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