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Фотофакт: в Рогачёве горела городская баня

  • 15 июня 2018, 14:26
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Пожар на территории городской бани произошёл две недели назад вечером 26 мая. Фото пожара в редакцию «Рогачёв Онлайн» прислал читатель.

Пока неизвестно, будет ли городская баня функционировать, но по словам читателя, пожарные на удивление быстро разобрались с возгоранием.


Рогачев.Онлайн
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Места: Рогачев (699)

Метки: Происшествия (12080), Область (5607)

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